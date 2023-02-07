Вызов принят

Когда мы прибыли на базу Калининской подстанции, которая находится в микрорайоне Инорс в Уфе, во дворе стояла лишь одна карета скорой помощи.

Остальные десять отправились на выезды. На часах 14.30, пятница.

С утра медики уже обслужили в своем районе 45 вызовов, из них 11 раз выезжали к детям.

Дружный и молодой

— Это средний показатель, обычно вызовов бывает больше, — говорит диспетчер Наталья Гаврилова. — Ближе к вечеру люди чаще набирают «03». За сутки бывает от 150 до 180 вызовов, в сезон эпидемии больше двухсот. С середины декабря прошлого года начался подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сейчас намного меньше, но бывает, и к ковидным больным бригада выезжает, и в инфекционный госпиталь в Зубово транспортирует.

Находится медучреждение в приспособленном помещении — пристрое к двенадцатиэтажному дому № 20 по улице Ферина, и автомобили скорой помощи «отдыхают» здесь же, во дворе, огороженном шлагбаумом. Оказалось, среди всех подразделений службы скорой помощи Уфы только у Калининской подстанции нет собственного здания и теплого гаража. Поэтому в морозы машины здесь не глушат. Можно лишь предположить, каково приходится жильцам расположенных в нескольких метрах многоэтажек. Ведь служба «03» работает круглосуточно и без выходных. Кстати, для сотрудников здесь созданы комфортные условия — уютные комнаты отдыха и приема пищи. Вот только отдыхать почти не приходится.

За 2022 год медики обслужили 57 259 вызовов, из них по категории «скорая», то есть экстренные вызовы, когда жизни человека угрожает опасность, — 41 414. Кардиологические бригады отработали 1737 вызовов. Это очень хорошие показатели доступности для людей скорой медицинской помощи.

— Всего у нас 13 линейных бригад, из них две постоянно находятся в Шакше, но это число несчастливым не считаем, оно нам приносит удачу, — говорит заведующая Калининской подстанцией Наталья Дернова. — В штате 101 медицинский работник, плюс 46 водителей. Коллектив в основном молодой, поэтому неудивительно, что здесь родились три семьи. У фельдшеров Руслана и Айгузель Курмангалеевых двое детей. Сыграли свадьбу фельдшеры Феликс Шарипов и Анастасия Дмитриева, недавно и у них родился первенец.

Среднее время ожидания, с момента поступления вызова, примерно 15 минут. Конечно, надо учитывать и расстояние до адреса. К примеру, когда едем в деревни, коллективные сады Калининского района. Но у нас работают профессиональные водители, об этом говорит и минимальное число ДТП, — уточняет Дернова.

Мы все, как одна большая семья, праздники и дни рождения вместе отмечаем. Объединяемся, когда коллегам нужна помощь. В первую очередь помогаем тем, кого затронула мобилизация: двум сотрудницам, у них призвали сыновей, и семье молодого фельдшера. Оказали максимальную помощь и всяческое содействие в решении вопросов. Сам фельдшер работает у нас с 2019 года сразу после окончания медколледжа. Его любят пациенты, у коллег, несмотря на свой возраст, пользуется авторитетом. Мы все очень ждем его возвращения!

36-летний Руслан Курмангалеев родом из Белорецкого района. В Калининской ССМП работает с 2012 года. Чуть позже сюда пришла Айгузель, его будущая жена.

— Здесь познакомились и поженились, — говорит Руслан. — В 2016 году уехали в Межгорье, поработали там и вернулись. Дети подросли — дочке скоро исполнится семь лет, сыну пять. Нас с женой объединила профессия и работа. Для нас разрабатывают удобный график, ведь детей нужно в садик, школу отвезти, потом забрать.

В любой ситуации поможет терпение

Знакомлюсь с вернувшейся с вызова фельдшером Натальей Барановой. Оказалось, что на подстанции она трудится 20 лет, до этого работала в стационаре. Сначала была медсестрой, потом выучилась на фельдшера.

По рации звучит: «22-я бригада, на вызов!» Мужчине стало плохо на улице Вологодской. «Скорую» вызвали прохожие. Наталья Баранова берет карту вызова и спешит к машине. Водитель Константин Дубовицкий трогается с места. В салоне автомобиля есть все необходимое для спасения человека.

— Что нужно делать прохожим — очевидцам, если кому-то стало плохо на улице, или человек долго лежит на земле? — спрашиваю фельдшера.

— Сначала нужно убедиться, живой ли он, и вызвать «скорую», — отвечает Наталья Баранова. — Бывает, что о неизвестном пострадавшем сообщают жители соседнего дома, увидев его из окна своей квартиры, или водитель проезжавшего мимо автомобиля. Человек может поскользнуться и упасть. Нужно подойти, помочь встать, спросить, что болит. Если видите, что без медицинской помощи он не справится, набирать «03». Конечно, выезжаем мы ко всем без исключения.

А вот и остановка у магазина. Нам уже машут люди: сюда! Мужчина сидит на скамейке, на лице ссадина. Его поддерживают двое прохожих. Женщина с ребенком рассказывает, что он лежал на льду и бился в судорогах. Очевидцы приступа не оставили больного одного, пока не приехали медики. Увидев «скорую» и идущих к нему людей в синей форме, он тихо сказал: «Спасибо, что вы ко мне приехали!»

Фельдшер ведет мужчину в салон «скорой». Выяснилось, что эпилепсией он страдает с детства, состоит на учете, таблетки принимает постоянно. Медик измеряет ему давление, сатурацию, уровень глюкозы в крови и пульс, снимает электрокардиограмму. Попутно объясняет, что это обязательный стандарт оказания медпомощи. Вводит внутривенно препарат для стабилизации внутричерепного давления и сосудов головного мозга. 38-летний мужчина все время повторяет: «Большое спасибо!»

Следующий вызов принят от 39-летней женщины, которая пожаловалась на аллергию после сделанного дома укола цефтриаксона. Температурит три дня, в поликлинику не идет. После осмотра фельдшер сделала укол. В больницу ехать пациентка отказалась. Наталья Баранова делает в карте пометку для диспетчера, что нужно вызвать на дом участкового врача.

У годовалого ребенка температура, девочка постоянно плачет. Фельдшер принимает решение о госпитализации. Мама не сразу, но соглашается. Везем в 17-ю больницу «как положено».

— Сейчас все-таки машины наши пропускают, — комментирует по дороге Константин Дубовицкий, демонстрируя водительский профессионализм, маневрируя на заполненных автомобилями улицах Инорса и Черниковки. — И то, если с включенными сиреной и мигалками едешь.

Позже он рассказал, как трудно припарковаться рядом с подъездом дома из-за скопления машин и нечищеных дорог.

— Когда некому нести больного — нет ни родственников, ни соседей, вызываем МЧС, — добавила фельдшер. — Один раз прибегла к их помощи. Грузную пациентку некому было спускать из квартиры на верхнем этаже дома.

Вызов к 61-летнему пациенту в Шакшу тоже завершился благополучно. Фельдшер сама сделала ему катетеризацию мочевого пузыря. Порекомендовала отказаться от употребления алкоголя и обратиться к врачу-урологу. Тут не обошлось без курьеза: нетрезвые друзья пациента предложили в благодарность распить с ними бутылку водки. Наталья призналась, что такое предложение ей делают впервые. Раньше, бывало, бабушки приглашали выпить чайку. И то отказывались — нет времени.

Другой нестандартный случай произошел в этот день у медиков 23-й бригады. Терапевт из поликлиники вызвала «скорую» к постоянной пациентке с полиартритом. Та забралась под кушетку и не хотела оттуда вылезать, пока ее не положат в больницу. Фельдшеру пришлось найти нужные слова, уговорить и отправить на госпитализацию. Врачам «скорой» часто приходится быть психологами, порой просто выслушать пожилых одиноких людей.

Ангелы-хранители

У Елены Штыковой девять лет стажа работы на «скорой». И она сама уже стала наставником для молодых специалистов.

— Когда пришла сюда, три месяца стажировалась с фельдшером Евдокимовой Натальей Александровной, в прошлом году проводили ее на пенсию, — рассказывает Елена. — Очень многому у нее научилась — Наталья Александровна 38 лет на «скорой» проработала. А у меня за плечами были восемь лет в травмпункте — это совсем другая специфика.

Однажды отправились на вызов — в поселке Максимовка у маленького ребенка анафилактический шок. Зима, гололед. Уже позже выяснилось, что мама сама поставила ему укол цеф­триаксона. Решила в поликлинику на инъекцию не идти. С ее слов, развела все правильно, в нужной пропорции. Когда мы зашли в квартиру, папа пытался вдувать воздух в рот дочки. А у нее полная остановка сердца — не дышит, вся синяя. Качали-качали малышку и запустили сердечко. Ребенок начал дышать, купировали отек легких. Отвезли маму с ребенком в 17-ю больницу. Успели вовремя. У детей все очень быстро происходит. Нельзя терять ни секунды.

Потом мама пришла на подстанцию с вопросом: «Как вас отблагодарить?» Позже появился в ординаторской торт размером со стол и надписью: «Спасибо! Нам два года!»

28-летний фельдшер Никита Чурилкин шестой год на подстанции. Начал работать еще когда учился в медколледже.

— Тяжело бывает и морально, и физически, — признается Никита. — Может быть вызов к больному с температурой 37,5, а следом — падение с высоты. Есть ложные, отвлекающие вызовы, они, конечно, раздражают. Но я трудностей не боюсь. Недавно был сложный случай — мужчина, на вид 30 — 35 лет, выбросился из окна шестого этажа дома. Упал на лед и остался жив. Выяснилось, что у него обнаружили опухоль, и он решил покончить жизнь самоубийством. Мы диагностировали у него тяжелые травмы и множественные открытые переломы. Оказали первую помощь, зафиксировали на жестких носилках и отвезли в 13-ю больницу. Он был в крайне тяжелом состоянии, впал в кому. Обязательно съезжу узнаю о его состоянии.

Никита мечтает совмещать работу с учебой в мединституте. Здесь уже есть фельдшеры-студенты.

Проведя один день на Калининской подстанции, мы сделали главный вывод. В службе спасения человеческих жизней работают люди, «больные» скорой помощью, неравнодушные к чужой беде. И они всегда делают свою работу честно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рауль ХАЛФИН, председатель республиканского профсоюза здравоохранения:

— Вопрос необходимости модернизации службы «03» профсоюз поднимает два года подряд. Выработаны конкретные предложения по улучшению ситуации.

Часть их удалось реализовать — в марте 2022 года внесены изменения в отраслевое соглашение, увеличившие до 80 процентов доплату за работу в ночное время всей службе скорой помощи и установившие доплату водителям за переноску пациентов. Многие медорганизации пошли дальше и подняли «ночные» до 100 процентов, стала

по-другому оплачиваться работа в неполных бригадах.

В прошлом году завершился процесс объединения службы в рамках медицинских округов. Удалось сохранить рабочие места, повысить уровень льгот и социальных гарантий в присоединенных подразделениях, ранее относившихся к районным больницам. Однако по-прежнему актуален вопрос повышения окладов водителям СМП.

Свои предложения профсоюз направлял в минтруда, минздрав, правительство РБ и Федерацию профсоюзов РБ для рассмотрения на трехсторонней комиссии.

Необходимо принять республиканскую программу модернизации материальной базы всей службы. Предложение о ее разработке мы направили в правительство РБ.

Вопросы обеспечения спецодеждой, создания комфортных условий для отдыха, теплых гаражей актуальны в целом для республики.

КСТАТИ

Минздрав Башкирии разработал проект модернизации службы скорой медицинской помощи. Значит, в недалеком будущем медиков ждут позитивные перемены. Хотелось бы на это надеяться.