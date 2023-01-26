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Вчера, 22:15

Избыток слизи вызывает кашель

Слизь, которая образуется при воспалительных процессах в бронхах и горле, вывести из организма не так-то просто. В итоге кашель может серьезно осложнить жизнь больного человека.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

В народной медицине существует множество способов избавления от подобного недуга.

Один из них предполагает использование корня имбиря. Это простое средство не имеет побочных эффектов, какие случаются иногда от применения лекарств. А лечебное воздействие при этом у имбиря большое. Натертый на терке и обернутый в ткань корень, например, может быстро и надежно вывести слизь из легких. Сделать это достаточно просто.

Имбирный пластырь

Смешайте в небольших количествах мед, оливковое масло, муку и 1 столовую ложку натертого на терке корня имбиря. Нанесите эту смесь на салфетку или на ткань, которую затем оберните марлей и приложите к груди или к спине и закрепите с помощью лейкопластыря. Взрослые могут оставить данный компресс на ночь, но имейте в виду, что он вызывает чрезмерную потливость. Детям же рекомендуется делать такое лечебное прогревание не более трех часов перед сном. Не забывайте также о возможной аллергии на отдельные ингредиенты.

Автор:Рушана ХАЙРЕТДИНОВА
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