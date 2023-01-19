Давление под контролем удержит красная свёкла

Поступая в организм, он помогает расслабить кровеносные сосуды за счет природного соединения нитрита, который, попадая в поток крови, превращается в окись азота и снижает высокое артериальное давление. Испытания проводились на добровольцах в Лондоне, которые получали по 250 мл свекольного сока в день в качестве пищевого источника необходимого вещества. Результаты оказались обнадеживающими. Принятая порция натурального лекарства помогала «держать» давление примерно в течение суток.

Но действовала, конечно, не сразу, а через 3 — 6 часов.

Своим опытом лечения свекольным соком поделилась одна из читательниц:

«Имея высокое артериальное давление, я не могла принимать лекарства, поэтому и решила попробовать полечиться соком свеклы.

Вскоре убедилась, что ежедневный прием его небольшого количества действительно быстро снижает давление, и оно остается таким в течение целого дня. Постоянно покупать готовый свекольный сок для меня было слишком накладно, поэтому я приобрела соковыжималку. И сейчас выпиваю в день сок одной свеклы, смешанный с соком других овощей. Но следует учесть важный момент: чтобы давление не повышалось, пить такой сок необходимо каждый день».