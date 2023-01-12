Пусть свёртывается

Новый цех предприятия «Фармстандарт-УфаВИТА» в конце прошлого года впервые в стране приступил к крупносерийному производству лекарственного препарата «Фактор свертывания крови VIII». Раньше на российском рынке продавались только импортные его аналоги.

Инновационный препарат предназначен для профилактики и лечения кровотечений при гемофилии и позволит повысить качество жизни более 10 тысяч российских пациентов. В перспективе компания планирует развивать экспортные поставки.

Насколько важным и своевременным стал ввод нового производства на УфаВИТА, можно проследить по царившему ажиотажу, связанному с острой нехваткой лекарства для страдающих гемофилией. При этом заболевании нарушается способность крови свертываться, она не загустевает, и кровотечение не останавливается. Даже неглубокий порез или царапина способны привести к большой кровопотере, от чего человек может погибнуть.

Пациенты с нарушением свертываемости крови даже жаловались главе правительства России на перебои с лекарственным обеспечением, когда нависла угроза столкнуться с массовым дефицитом необходимых препаратов. К таким выводам на основе собственных подсчетов пришли эксперты Всероссийского общества гемофилии, президент которого Юрий Жулев подчеркивает:

— Заболевание как было, так и осталось неизлечимым, но благодаря современным препаратам удалось добиться значительного прогресса в части продолжительности и качества жизни. Фактически с 2005 года все россияне с данным заболеванием обеспечиваются лекарствами бесплатно за счет бюджета. Если раньше диагноз гемофилия означал глубочайшую инвалидизацию и преждевременную смерть, то сегодня при условии получения качественного лечения люди ведут практически полноценную жизнь.

Неслучайно заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, давший вместе с главой Башкортостана Радием Хабировым в режиме видеосвязи старт работе современного производства, отметил:

— В целом предприятие имеет большое значение для отрасли. Ежегодно здесь производят более 200 млн упаковок широкой номенклатуры — более 230 наименований.

Причем почти половина из них находится в списке жизненно важных лекарственных препаратов. Теперь к ним добавится «Фактор свертывания крови VIII» для лечения одного из тяжелых орфанных заболеваний — гемофилии. Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан — одна из важнейших задач в области фармацевтики. Благодаря отлаженной в три смены работе «Фармстандарт-УфаВИТА» сможет полностью закрыть потребности отечественной системы здравоохранения по этой позиции.

КСТАТИ

Мощность линии инновационного производственного комплекса стоимостью 1,6 млрд рублей рассчитана на годовой выпуск 500 тысяч упаковок препарата «Фактор свертывания крови VIII».

ИЗ ИСТОРИИ ГЕМОФИЛИИ В СТРАНЕ

Самый известный больной гемофилией в России — цесаревич Алексей. В годы его жизни никакой заместительной терапии не было.

Позже стали проводить переливание крови. Потом открыли резус-фактор и группы крови, в связи с чем терапия стала более безопасной. В 1960-е годы начали применять криопреципитат и свежезамороженную плазму. Но тогда они не были вирусинактивированными, и ряд пациентов заразились гепатитом C.

В конце 1990-х — начале 2000-х в стране стали появляться импортные концентраты факторов свертывания крови — вирусинактивированные препараты. С 2005 года по программе дополнительного лекарственного обеспечения концентратами стали обеспечивать всех пациентов, кто имел инвалидность.

В 2008-м гемофилия была включена в программу семи высокозатратных нозологий (с 2019 года в нее входит 12 заболеваний).

По этой программе все пациенты, независимо от того, есть у них инвалидность или нет, обеспечиваются препаратами бесплатно.