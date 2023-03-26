Вернуться с рыбалки

Отвечает главный специалист отдела информсопровождения оперативных событий ГУ МЧС России по Башкирии Алина КУДРЯШОВА

— С начала марта на реках идет активное таяние снега и постепенный подъем воды. Из четырех ледовых переправ в республике на данный момент действует лишь одна — через реку Белая в селе Староянзигитово Краснокамского района.

Инспекторы МЧС регулярно проводят рейды, предупреждая о безо­пасном поведении любителей подледной рыбалки. Они раздают рыбакам брошюры, проводят беседы, спрашивают, есть ли у них средства спасения. Объясняют, чем весенний лед отличается от осеннего. Осенью, если на него наступить, он сначала трещит, будто предупреждая об опасности. А весной проваливается под ногами сразу. Лед в это время года пористый, рыхлый и пустотелый — внизу его подмывает речной водой, а сверху — талыми водами. В этом и заключается его коварство. Поэтому безопасная толщина льда для одного человека — 7 — 10 сантиметров. Если два-три человека идут рядом или едут на снегоходе, то замерзшая поверхность водоема должна быть не меньше 12 сантиметров.

Советы рыбакам и туристам:

- Ни в коем случае не ходите на рыбалку в одиночку, находящийся рядом человек поможет в случае провала под лед.

- Сообщайте близким, куда именно отправляетесь.

- Возьмите с собой спасательный жилет, «самоспасалки» (специальные шипы на пояс), фонарик, заряженный телефон, длинную веревку и палку.

- Проверяйте лед перед собой с помощью палки. Если образовалась лужа, дальше идти опасно.

- Если вы провалились в полынью, не надо паниковать и барахтаться. Широко расставьте руки и поднимите голову над поверхностью воды. Попытайтесь забраться на лед: сначала поставьте на него локти, потом закиньте одну ногу, далее перекатитесь всем телом на твердую поверхность. Ползите по льду к берегу по той тропинке, откуда пришли — она проверена. Ни в коем случае не вставайте на ноги.