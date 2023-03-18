Доллар или рубль?

Отвечает управляющий Отделением — Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России Марат КАШАПОВ

— Для начала приведу статистику. В прошлом году сумма на вкладах и счетах жителей Башкортостана выросла на 12,8% — до 551 млрд рублей. Даже в 2021 году прирост был меньше — на 8,8%. Это значит, что люди по-прежнему считают депозиты самым надежным инструментом. Что касается доходности вкладов, то сейчас годовая инфляция замедляется. И она продолжит замедляться. Поэтому проценты по вкладам в итоге покроют общий рост цен за это время. Например, по итогам января в Башкортостане инфляция составила 10,8%. По итогам текущего года, по оценкам Банка России, инфляция в стране будет 5 — 7%, а ставки по вкладам уже сейчас достигают 7 — 8% годовых. Так что, оценивая реальную доходность вклада, надо учитывать не прошлую, а будущую инфляцию.

Что касается валютных вкладов, то за 2022 год их доля в Башкортостане сократилась вдвое, сегодня таких чуть более 4%. Для сбережений сейчас больше подходят рублевые вклады. Они не только защищены от санкционных рисков и застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей, но и более доходны.

Есть и другие инструменты сохранения средств и их приумножения. К примеру, если у вас уже сформирована финансовая «подушка безо­пасности» и вы готовы осознанно инвестировать, можно присмотреться к рублевым облигациям и акциям.

Впрочем, при этом не надо забывать, что риск вложений в ценные бумаги выше, чем у вкладов.