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Вычет за репетитора

Мой сын-школьник занимается с репетитором, у которого зарегистрировано ИП. Можно ли в этом случае оформить налоговый вычет на обучение? Марина КРАСНОВА. Уфа.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Репетиторы, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, приравниваются к организациям, занимающимся образовательной деятельностью. Если предприниматель проводит обучение сам, лицензии не требуется, но если он привлекает к этому педагогических работников, то лицензия необходима.

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если он заплатил за свое обу­чение (а также братьев и сестер) или обучение своих детей. При этом в расчет берутся фактически произведенные расходы, но не более 120 тыс. рублей на себя (братьев, сестер) и 50 тыс. рублей на ребенка в год.

Для получения налогового вычета потребуется предъявить копию договора на обучение, а также платежные документы — чеки, приходно-кассовые ордера.

Вычет возможно получить по окончании календарного года в налоговом органе либо до его окончания у работодателя. В последнем случае потребуется получить в налоговом органе уведомление, подтверждающее право на вычет.

Добавим, что налоговый вычет по расходам на обучение детей может получить любой из родителей, состоящих в браке, независимо от того, кто указан в платежных документах.

Автор:Галина ПЕТРОВА
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