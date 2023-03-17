Вычет за репетитора

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— Репетиторы, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, приравниваются к организациям, занимающимся образовательной деятельностью. Если предприниматель проводит обучение сам, лицензии не требуется, но если он привлекает к этому педагогических работников, то лицензия необходима.

Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику, если он заплатил за свое обу­чение (а также братьев и сестер) или обучение своих детей. При этом в расчет берутся фактически произведенные расходы, но не более 120 тыс. рублей на себя (братьев, сестер) и 50 тыс. рублей на ребенка в год.

Для получения налогового вычета потребуется предъявить копию договора на обучение, а также платежные документы — чеки, приходно-кассовые ордера.

Вычет возможно получить по окончании календарного года в налоговом органе либо до его окончания у работодателя. В последнем случае потребуется получить в налоговом органе уведомление, подтверждающее право на вычет.

Добавим, что налоговый вычет по расходам на обучение детей может получить любой из родителей, состоящих в браке, независимо от того, кто указан в платежных документах.