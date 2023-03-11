Сколько денег на Пушкинской карте?

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— В обновленной веб-версии сервиса «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС преду­смотрена возможность получения электронной справки о своих действующих и закрытых банковских счетах, а также банковских счетах несовершеннолетнего ребенка.

Чтобы получить справку о счетах, нужно открыть вкладку «Каталог обращений» и перейти в раздел «Запросить справку». Там выбрать строку «Получить сведения о банковских счетах в электронной форме», после чего сервис сам сформирует запрос. Последний нужно подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи, который можно бесплатно получить в том же сервисе. Для этого в разделе «Профиль»/«Настройки профиля» вкладки «Электронная подпись» необходимо нажать кнопку «Отправить запрос».

Сервис позволяет родителям получать сведения о банковских счетах несовершеннолетнего ребенка, в том числе открытых в рамках программы «Пушкинская карта», через оформленный на его имя личный кабинет.

Для начала нужно установить взаимосвязь между личными кабинетами родителя и ребенка. Для этого в личном кабинете родителя во вкладке «Семейный доступ» нужно нажать кнопку «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) личного кабинета ребенка. После это необходимо нажать кнопку «Отправить запрос». В личном кабинете ребенка запрос подтверждается путем нажатия соответствующей кнопки.