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Сколько денег на Пушкинской карте?

Мой сын активно пользуется Пушкинской картой. Однако каждый раз встает вопрос, сколько денег на ней осталось. Как это можно узнать? Татьяна ДУБИНИНА. Уфа.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

— В обновленной веб-версии сервиса «Личный кабинет для физических лиц» на сайте ФНС преду­смотрена возможность получения электронной справки о своих действующих и закрытых банковских счетах, а также банковских счетах несовершеннолетнего ребенка.

Чтобы получить справку о счетах, нужно открыть вкладку «Каталог обращений» и перейти в раздел «Запросить справку». Там выбрать строку «Получить сведения о банковских счетах в электронной форме», после чего сервис сам сформирует запрос. Последний нужно подписать ключом усиленной неквалифицированной электронной подписи, который можно бесплатно получить в том же сервисе. Для этого в разделе «Профиль»/«Настройки профиля» вкладки «Электронная подпись» необходимо нажать кнопку «Отправить запрос».

Сервис позволяет родителям получать сведения о банковских счетах несовершеннолетнего ребенка, в том числе открытых в рамках программы «Пушкинская карта», через оформленный на его имя личный кабинет.

Для начала нужно установить взаимосвязь между личными кабинетами родителя и ребенка. Для этого в личном кабинете родителя во вкладке «Семейный доступ» нужно нажать кнопку «Добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) личного кабинета ребенка. После это необходимо нажать кнопку «Отправить запрос». В личном кабинете ребенка запрос подтверждается путем нажатия соответствующей кнопки.

Автор:Галина ПЕТРОВА
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