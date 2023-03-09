Если нужна помощь…

Отвечает директор Республиканского центра социального обслуживания населения Ольга КОТЕЛЬНИКОВА

— С 2022 года в Башкирии работает пилотный проект — социальный сертификат. Это именной документ на получение государственной услуги в определенном объеме и на определенных условиях в зависимости от потребностей человека или наличия инвалидности. Сертификат также можно назвать индивидуальной программой работы с конкретным гражданином, нуждающимся в социальных услугах.

Теперь такой человек может сам выбрать организацию, в которой будет обслуживаться, и оплачивать ее услуги сертификатом. Данное нововведение прописано в Федеральном законе «О государственном социальном заказе».

Введение системы сертификатов, как считают эксперты, приведет к развитию конкуренции на рынке социальных услуг.

Отмечу, что в нашем регионе соц­обслуживание населения было передано негосударственным организациям почти восемь лет назад, что позволило увеличить число граждан, охваченных теми или иными услугами.

Исполнителем государственных услуг в социальной сфере является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, который подписал соглашение с минтруда республики, и он не вправе отказать обладателю социального сертификата в оказании определенной услуги.

Что входит в сертификат? Это предоставление социального обслуживания на дому, включая оказание социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых и социально-правовых услуг, а также помощи для повышения коммуникативного потенциала получателей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

Для того, чтобы вас или ваших близких признали нуждающимися в социальных услугах, нужно обратиться в службу социальных координаторов по месту жительства: http: //rcson.mintrudrb.ru/posts/204348.

КСТАТИ

По итогам прошлого года сертификаты были выданы 32 тыс. 302 гражданам республики. Социальные услуги по индивидуальной программе оказывали 55 автономных некоммерческих организаций на 68 территориях региона. Эксперимент с социальными сертификатами в республике будет продолжаться до следующего года.