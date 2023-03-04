Новым регионам — соцподдержка, инвалидам — лекарства онлайн

Отвечает первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, председатель Башкортостанского отделения Ассоциации юристов России Ирина ПАНЬКИНА

— Как сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, с 1 марта жители новых регионов — Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — будут получать соцподдержку по российским стандартам. Речь идет о бесплатной медпомощи, пенсиях, детских выплатах, пособиях и льготах. Например, учащиеся начальных классов в школах начнут бесплатно получать горячее питание и учебники, а студенты — академические и социальные стипендии.

«Граждане новых четырех регионов должны получать соцподдержку и чувствовать себя защищенными наряду с другими жителями России. И перед нами стоит задача — обеспечить их такими мерами с начала марта», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Кроме того, с начала марта в Москве, Белгородской и Московской областях начнется онлайн-продажа рецептурных лекарств. Пока в виде эксперимента, чтобы обкатать новшество, призванное облегчить жизнь одиноким маломобильным гражданам. Он продлится до 1 марта 2026 года. Если эксперимент пройдет успешно, то практика дистанционной продажи рецептурных лекарств может быть внедрена и на территории других российских регионов.

Напомним, что закон, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными лекарствами, был принят в 2020 году в связи с начавшейся пандемией. Тогда же по поручению президента РФ Владимира Путина законодатели начали разрабатывать проект закона о дистанционной продаже рецептурных препаратов.