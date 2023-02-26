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Вчера, 22:15

По семенам и всходы

Можно ли сегодня сказать, что аграрии республики готовы к весенней полевой кампании, и как в хозяйствах обстоят дела с посевным материалом? Ильдус ЗАРИПОВ. Федоровский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает заместитель руководителя Россельхозцентра по РБ Радмир МИГРАНОВ

— План минсельхоза по засыпке семян яровых культур из урожая прошлого года составил 283 тысячи тонн. Предприятия заготовили даже чуть больше. В прошлом году урожай порадовал — собрали 5 млн тонн зерна, соответственно, и семян заложили с избытком.

Наши зерновые — отечественной селекции. Причем озимые только башкирские — на них специализируется БашНИИ сельского хозяйства. Больше всего от импорта зависят свекловодческие предприятия — здесь 95% семян были иностранной селекции. Также на импорт приходилось 19% семян масличных (подсолнечник, лен, рапс, рыжик), 11% — семян кукурузы, 20% — овощных культур. Насколько мне известно, отказов по поставкам нет, а вот проблемы по логистике имеются. Сельхозпредприятия республики и на федеральном, и на республиканском уровнях ощущают государственную поддержку. В прошлом году на приобретение оригинальных и элитных семян хозяйствам было выделено 80 млн рублей субсидий, нынче запланировано 120 млн рублей. А цены очень разные — все зависит от культуры, сорта репродукции. Скажем, тонна «элиты» зерновых может стоить примерно от 18 до 35 тысяч рублей, а обычные семена — 6 — 14 тысяч. «Элиту» и «суперэлиту» покупают 16% башкирских аграрных компаний. На самом деле это очень выгодно, и не только потому, что эти закупки субсидируются. Засеяв на одном гектаре 200 кг «элиты», получишь 2 — 3 тонны собственных качественных семян.

Многие сельхозтоваропроизводители предпочитают закупать семена сразу после уборки урожая, но и сейчас в республике к реализации подготовлено 42 тысячи тонн «элиты». Поэтому есть все основания считать, что проблем у хозяйств с посевным материалом и их качеством не будет.

Автор:Марат МУХАМЕТОВ
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