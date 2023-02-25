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Вчера, 22:15

В чем смысл Масленицы?

Как следует отмечать Масленицу верующему человеку? Правда ли, что это языческий праздник и участвовать в нем не нужно? У. КУЗЬМИНА. Уфа.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Отвечает настоятель Крестовоздвиженского храма Уфы протоиерей Роман ХАБИБУЛЛИН

— В народе под Масленицей подразумевают гуляния, которые существуют обособленно от духовного смысла. Это не языческий праздник. Это, скорее, память о древних народных традициях.

У православных эта неделя называется сырной — последняя подготовительная из трех перед началом Великого поста. Верующие постепенно готовятся к подвигу его соблюдения. Мясные блюда есть уже нельзя. На сырной (или масленичной) седмице в среду и пятницу уже служатся великопостные службы, звучит покаянная молитва Ефрема Сирина. И завершается масленичная неделя чином прощения в храме. Все друг у друга просят прощения и благословляются на пост.

В масленичную неделю организуются застолья, хозяйки пекут блины, пироги — приглашают в гости родных, знакомых. Пойти «на блины» значит примириться, с любовью и радостью общаться. Так тоже люди готовят себя к чину прощения. Эти застолья предваряют дни Великого поста, который называют в церкви еще и весной души. Он вдохновляет нас изменить собственную жизнь, совершать добрые дела. Поэтому православный человек ждет пост с нетерпением и радостью.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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