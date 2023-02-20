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Сегодня, 09:15

В Тулу с налоговым счётом

Отвечает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

из открытых источников
Фото:из открытых источников

- Почему в реквизитах на перечисление единого налогового платежа нужно указывать Управление Федерального казначейства по Тульской области?

— Для упрощения процедуры с 1 января налоги и сборы уплачиваются на единый счет Федерального казначейства (ранее было 84 счета — в каждом регионе свой). По решению ведомства обработка платежей возложена на Управление Федерального казначейства по Тульской области.

Новый порядок не влияет на учет платежей в налоговом органе. Если налогоплательщик указал свой ИНН, денежные средства будут отражены на его едином налоговом счете, а далее распределены по налогам и бюджетам по месту регистрации или ведения предпринимательской деятельности.

При этом реквизиты платежа будут заполнены автоматически в личном кабинете или учетной бухгалтерской системе, нужно будет только указать сумму платежа. В сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно будет указать ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.

- Что будет с денежными средствами, если их перечислят по прежним реквизитам?

— Средства, перечисленные на конкретные коды бюджетной классификации (КБК) налогов, автоматически будут признаны единым налоговом платежом и учтены на едином налоговом счете плательщика.

Автор:Галина ПЕТРОВА
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