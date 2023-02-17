Право на льготную пенсию

Отвечает юрист республиканского профсоюза работников здравоохранения Камиль АБЕЗГИЛЬДИН

— С этой проблемой нужно обратиться к юристам.

Приведу пример из своей практики. Пересчитав пенсионный стаж медсестры, я пришел к выводу, что она имеет право на исчисление льготного стажа. Как члену профсоюза мы помогли ей составить исковое заявление в суд. Районный суд удовлетворил требования истицы. Однако Пенсионный фонд (теперь Соцфонд) обжаловал его решение в Верховном суде РБ.

Верховный суд Башкортостана встал на сторону медработника. С помощью профсоюза ей удалось подтвердить свое право на страховую пенсию с коэффициентом 1,9. Спорные периоды были включены в льготный стаж медсестры. Это значит, что она выйдет на пенсию на два года раньше. Экономическая выгода для женщины составила около 400 тысяч рублей.

Если вам отказали в назначении льготной пенсии или нужно правильно подсчитать пенсионный стаж — обращайтесь в свою первичную профсоюзную организацию, в правовой отдел.