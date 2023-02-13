Вернут ли деньги за товар?

Отвечает пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по РБ Регина АКМАЛОВА

— Вернуть деньги в этом случае не получится, возможен только обмен. Предприниматель отказывает в возврате денег не из-за отсутствия договора. Покупатель хочет вернуть товар надлежащего качества. Часто бывает, что люди совершают покупки, не подобрав точно размер, модель, не проведя замеры (как в данном конкретном случае), не думают о целесообразности приобретения. А потом хотят вернуть деньги за него любой ценой. Это уже потребительский экстремизм, поскольку права потребителя не нарушены.

Приведу противоположный пример, когда нам удалось решить вопрос в пользу потребителя, который пострадал от бездействия предпринимателя. Судебные споры завершились в конце декабря прошлого года.

Уфимец в 2020 году заключил договор на изготовление и установку кухонной мебели. Внес стопроцентную предоплату — 90 тысяч рублей. Однако предприниматель не торопился изготовить мебель, нарушая сроки исполнения договора. Когда мужчина хотел разрешить спор в досудебном порядке, проигнорировал его просьбу. Затем пострадавший обратился за помощью в отдел по защите прав потребителей Роспотребнадзора по республике. Хорошо, что он заключил договор в письменной форме.

Управление Роспотребнадзора в интересах заявителя обратилось с иском в Советский суд Уфы. Предварительно мебельщик объяснял задержку в исполнении заказа проблемами с поставками из-за пандемии коронавируса. Но в суде не смог доказать, что они являлись обстоятельствами непреодолимой силы.

Суд поддержал позицию ведомства и вынес решение в пользу потребителя. Обязал индивидуального предпринимателя выплатить своему клиенту не только стоимость кухни — 90 тысяч рублей, но и 117 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприниматель обратился с апелляционной жалобой сначала в Верховный суд Башкирии, затем в Шестой кассационный суд общей юрисдикции Верховного суда РФ. Оба оставили без изменения вынесенное Советским судом Уфы решение.

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