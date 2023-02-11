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Если есть право на льготы

В Башкирии началась кампания по информированию граждан о льготах при налогообложении имущества за 2022 год и о порядке их предоставления. На вопросы, которые возникают у жителей республики, ответила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС по РБ Лина ГАЛИЕВА

из открытых источников
Фото:из открытых источников

— С начала этого года в налоговые органы региона представлено 3 077 заявлений физических лиц о предоставлении налоговых льгот по имущественным налогам.

Основную часть заявлений (46%) граждане представили в налоговые органы в бумажном виде лично либо направили по почте; 35% заявлений представили через офисы МФЦ; 19% заявлений — в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика сайта ФНС России.

Кроме того, налоговыми органами республики с начала года получено 178 уведомлений о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого применяется льгота. Такое уведомление вправе представить налогоплательщик, имеющий в собственности несколько объектов налогообложения одного вида. Например, несколько квартир или жилых домов. Если уведомления не будет, то налоговый орган предоставит льготу в отношении одного объекта налогообложения каждого типа с максимальной исчисленной суммой налога.

- Обязательно ли представлять заявление на льготу?

— Информация об отдельных категориях льготников поступает в налоговые органы от других органов исполнительной власти: о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах — от Социального фонда России; о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, — от органов соцзащиты. На основании этих сведений в беззаявительном порядке применяются установленные законодательством налоговые льготы.

Если у налогоплательщика имеется право на налоговую льготу и он ранее о ней не заявлял, при этом льгота не учтена в налоговом уведомлении — необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением на предоставление льготы по утвержденной форме.

- Заявление на налоговые льготы следует представлять ежегодно?

— Такой обязанности Налоговым кодексом РФ не преду-смотрено. Если в заявлении на льготу налогоплательщик не указал на ограничения по периоду ее применения, она будет применяться без ограничения действия с учетом устанавливающего ее нормативного правового акта.

- Как граждане могут узнать обо всех действующих налоговых льготах?

— Установленные налоговые ставки и льготы можно уточнить с помощью интернет-сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на официальном сайте ФНС России.

В сервисе есть информация о льготах как для физических, так и для юридических лиц.

- Каким образом можно представить заявление в налоговый орган и в какой срок это нужно сделать?

— Представить заявление о льготе можно любым удобным способом:

— через сервис «Личный кабинет для физических лиц» или мобильное приложение «Налоги ФЛ»;

— в любом офисе РГАУ МФЦ;

— почтовым отправлением с описью вложения;

— лично в налоговый орган по своему выбору.

Налоговые органы рекомендуют гражданам представить заявления на налоговые льготы до 30 апреля 2023 года.

Автор:Вера ШАМАТОВА
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