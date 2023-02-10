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Чей дом — того и земля?

В республике должен быть принят закон о передаче в собственность земли под жилым домом. Не расскажете о нем поподробнее? Ольга ХУСАИНОВА. Стерлитамак.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Вячеслав РЯБОВ

— Речь идет о реализации права граждан бесплатно получать в собственность землю, на которой расположен их жилой дом. Если дом был построен до 14 мая 1998 года, находится в границах населенного пункта и право собственности на него у гражданина и иных лиц отсутствует, а земля под ним — в государственной или муниципальной собственности, то постоянно проживающий в доме гражданин имеет право оформить земельный участок, на котором расположен такой дом, в собственность. Этим правом можно будет воспользоваться до 1 марта 2031 года. Законопроект устанавливает перечень подтверждающих документов.

В соответствии с федеральным законодательством, к заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий регистрацию заявителя в жилом доме до 14 мая 1998 года, документ, подтверждающий права заявителя на жилой дом, и ряд других.

Республиканский законопроект устанавливает, что если гражданин не может подтвердить право на жилой дом документами, предусмотренными федеральным законодательством, он может предъявить:

— вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт постоянного проживания в жилом доме до 14 мая 1998 года и (или) факт возведения жилого дома до 14 мая 1998 года;

— документ, предусматривающий разрешение на строительство жилого дома или разрешение на ввод его в эксплуатацию, полученный до 14 мая 1998 года в соответствии с действовавшими на дату получения этого документа требованиями законодательства.

Законопроект сейчас принят Госсобранием — Курултаем РБ в первом чтении.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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