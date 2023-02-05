Пять главных ошибок при покупке семян

Отвечает ведущий агроном Альшеевского отдела филиала «Россельхозцентра» Гульфия Яхина

— Всем известно, что качественные семена — залог хорошего урожая. Однако сделать правильный выбор перед тем, как приступить к посадкам, непросто. Разберем пять основных ошибок при выборе семян.

Отказ от покупки из-за простой упаковки. Часто покупатели между неброским и ярким пакетиком выбирают второй, а зря. Ведь это прекрасный способ сэкономить. Как правило, в таких упаковках находятся точно такие же семена, просто затраты на дизайн сказываются на итоговой цене.

Избыточная бережливость. В погоне за дешевизной главное — не увлекаться. Делая выбор в пользу недорогой продукции, особенно в цветной упаковке, можно остаться без урожая. Нередко слишком низкая цена обусловлена таким же качеством. Стоит остановиться на среднем ценовом сегменте и перед покупкой изучить отзывы о производителе.

Выбор по картинке. Рекламная индуст­рия не стоит на месте. Многообразие цветов, форм и видов культур на пакетике активно побуждают приобрести товар. Чтобы не потратить деньги впустую, внимательно изучите информацию на обороте: температурный режим, необходимый для произрастания, требования к грунту, сроки созревания.

Может оказаться, что красивый и сочный арбуз, показанный на картинке, растет только в условиях жаркого юга и совсем не подходит для средней полосы.

Отказ от дражированных семян. Последние несколько лет в продаже появились семена, обработанные удобрениями, фунгицидами или стимуляторами роста.

Преимущества у них есть. Такие семена не требуют предпосевной обработки, имеют высокие показатели всхожести, устойчивы к вредителям и болезням, содержат необходимые удобрения для активного роста. К тому же у них удобная форма посадки (закреплены на ленте и т. д.). Такой материал экономит значительное количество времени и средств, поэтому пренебрегать им не стоит.

Выбор материала для посадки без учета климата. Мы рекомендуем покупать районированные сорта. Они адаптированы к погодным условиям конкретного региона, гарантируют хорошую всхожесть и достойный урожай. Красивые обещания на упаковке могут не оправдаться, если климат не подходит для выращивания этой культуры.

Внимательно изучите эту часть описания перед покупкой.

Для получения высокого урожая надо использовать проверенные и качественные семена.