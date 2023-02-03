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Сегодня, 09:15

Льготы за капремонт без лишних справок

Правда ли, что теперь для получения льготы по оплате капремонта не нужно собирать всякие справки? Моим родителям раньше часто приходилось это делать. Николай СТАРЦЕВ. Салават.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Отвечает председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания — Курултая РБ Николай ХОРОШИЛОВ


— Действительно, депутаты Госсобрания республики такой законопроект приняли в первом чтении. Нормативным актом предлагается освободить граждан от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт.

Всю информацию, которую ведомства и подведомственные учреждения могут получить в рамках межведомственного электронного взаимодействия, они будут запрашивать самостоятельно. Более того, они будут не вправе требовать такую информацию от граждан. На сегодня проведена большая работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой их сотрудники предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Урегулируем этот момент на законодательном уровне.

Также законопроектом устанавливается, что работы и услуги по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые финансируются за счет средств фонда капремонта, определяются правительством Башкирии в соответствии с методическими рекомендациями профильного федерального министерства.

Официально законопроект называется «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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