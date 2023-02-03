Льготы за капремонт без лишних справок

Отвечает председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсобрания — Курултая РБ Николай ХОРОШИЛОВ



— Действительно, депутаты Госсобрания республики такой законопроект приняли в первом чтении. Нормативным актом предлагается освободить граждан от необходимости собирать документы для получения компенсации расходов по уплате взносов на капремонт.

Всю информацию, которую ведомства и подведомственные учреждения могут получить в рамках межведомственного электронного взаимодействия, они будут запрашивать самостоятельно. Более того, они будут не вправе требовать такую информацию от граждан. На сегодня проведена большая работа по переводу государственных услуг в онлайн-формат, сформированы и постоянно пополняются всевозможные базы данных. Министерства и ведомства имеют доступ к персональной информации. Но, к сожалению, порой их сотрудники предпочитают работать по старинке и вместо самостоятельного запроса электронных документов требуют от граждан бумаги. Урегулируем этот момент на законодательном уровне.

Также законопроектом устанавливается, что работы и услуги по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые финансируются за счет средств фонда капремонта, определяются правительством Башкирии в соответствии с методическими рекомендациями профильного федерального министерства.

Официально законопроект называется «О внесении изменений в статьи 4 и 15 Закона Республики Башкортостан «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Башкортостан».