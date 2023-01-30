-10 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Вопрос эксперту
Сегодня, 09:15

Штампы упразднили

Приобрел в собственность квартиру, сделку оформляли в МФЦ. По итогам мне выдали договор купли-продажи, однако штампа о проведенной регистрации права на нем нет. Как в этом случае удостоверяется регистрация сделки?Айдар АБДРАХМАНОВ. Уфа.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья ШАГИЕВА

— Действительно, раньше проведенная госрегистрация договора или сделки удостоверялась специальной регистрационной надписью на документе — штампом по утвержденной форме. Однако с минувшего года такая регнадпись упразднена.

Теперь регистрация сделки, возникновения, изменения или перехода прав удостоверяются выпиской из Единого государственного ре­естра недвижимости. Поэтому у вас на договоре нет штампа — все сведения о регистрации содержатся в выписке, выданной сторонам договора.

Автор:Галина ПЕТРОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика