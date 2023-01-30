Штампы упразднили

Отвечает помощник руководителя Управления Росреестра по РБ Наталья ШАГИЕВА
— Действительно, раньше проведенная госрегистрация договора или сделки удостоверялась специальной регистрационной надписью на документе — штампом по утвержденной форме. Однако с минувшего года такая регнадпись упразднена.
Теперь регистрация сделки, возникновения, изменения или перехода прав удостоверяются выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. Поэтому у вас на договоре нет штампа — все сведения о регистрации содержатся в выписке, выданной сторонам договора.