Купил с долгами — плати сам

Отвечает председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин

— Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение.

При переходе права собственности к новому собственнику переходит и обязательство предыдущего владельца квартиры по оплате расходов на капитальный ремонт. Сюда входит и не погашенный предыдущим собственником долг (ст. 158 ЖК РФ).

То есть если человек купил квартиру и не убедился в том, что долги по взносам на капитальный ремонт оплачены предыдущим собственником, то обязан погасить эти долги за свой счет. Поэтому советую при приобретении квартиры до совершения сделки запросить у продавца справку об отсутствии долга за капитальный ремонт приобретаемого жилья. Также покупатель вправе запросить у продавца оплаченные квитанции и тем самым убедиться в отсутствии долга.