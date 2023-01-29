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Купил с долгами — плати сам

После покупки квартиры мы выяснили, что предыдущий собственник не оплатил взносы на капремонт. Кто теперь должен погасить долги? Ильсияр Г. Стерлитамак.

из открытых источников иллюстрация Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору
иллюстрация Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзоруФото:из открытых источников

Отвечает председатель Государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин

— Обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома распространяется на всех собственников в этом доме с момента возникновения права собственности на помещение.

При переходе права собственности к новому собственнику переходит и обязательство предыдущего владельца квартиры по оплате расходов на капитальный ремонт. Сюда входит и не погашенный предыдущим собственником долг (ст. 158 ЖК РФ).

То есть если человек купил квартиру и не убедился в том, что долги по взносам на капитальный ремонт оплачены предыдущим собственником, то обязан погасить эти долги за свой счет. Поэтому советую при приобретении квартиры до совершения сделки запросить у продавца справку об отсутствии долга за капитальный ремонт приобретаемого жилья. Также покупатель вправе запросить у продавца оплаченные квитанции и тем самым убедиться в отсутствии долга.

Автор:Вера ШАМАТОВА
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