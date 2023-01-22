Каким должен быть зарплатный минимум?

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана ВАНСКОВА

— Сначала напомню, что обязанность работодателей устанавливать размер зарплаты не ниже МРОТ прописана в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Согласно части третьей названной статьи, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. Читатель правильно добавил к нему районный коэффициент, который начисляется сверх, поэтому в республике минимальный размер оплаты труда равен 18 678 рублям в месяц.

В МРОТ не должна включаться оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Это же касается оплаты работы во вредных условиях. Теперь о том, из чего это следует. Районный коэффициент должен быть начислен сверх МРОТ согласно постановлению Конституционного суда РФ № 38-П от 7 декабря 2017 года. Основанием для оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни сверх МРОТ является разъяснение Конституционного суда (постановление № 17-П от 11 апреля 2019 года). Что касается работы во вредных условиях, здесь следует сослаться на статью 149 Трудового кодекса, которая предусматривает, что при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные законодательством.

Теперь о так называемом региональном повышающем коэффициенте. 28 декабря 2022 года представители Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписали соглашение о минимальной заработной плате в регионе на 2023 — 2025 годы, которая устанавливается в размере 5,7 процента от МРОТ — 19 743 рубля. Но оно не касается работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций. То есть данный документ затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения работодатели не направят в минтруд республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.