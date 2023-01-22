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Каким должен быть зарплатный минимум?

Все уже слышали, что с 1 января федеральный МРОТ составляет 16 242 рубля в месяц. С учетом районного коэффициента это 18 678 рублей до вычета НДФЛ. То есть работодатели не имеют права начислять зарплату меньше этой суммы, если устроен на полную ставку. Но при этом многим знакома ситуация, когда МРОТ берется как потолок и все доплаты включаются в него, то есть из минимума делают максимум. Как такая ситуация регламентируется законом? Это первый вопрос, который бы хотелось задать специалистам. И второй: что это за повышающий коэффициент, который установили в республике помимо МРОТ и кого он касается?Ринат ВАХИТОВ. Кармаскалинский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана ВАНСКОВА

— Сначала напомню, что обязанность работодателей устанавливать размер зарплаты не ниже МРОТ прописана в ст. 133 Трудового кодекса РФ. Согласно части третьей названной статьи, месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже МРОТ. Читатель правильно добавил к нему районный коэффициент, который начисляется сверх, поэтому в республике минимальный размер оплаты труда равен 18 678 рублям в месяц.

В МРОТ не должна включаться оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. Это же касается оплаты работы во вредных условиях. Теперь о том, из чего это следует. Районный коэффициент должен быть начислен сверх МРОТ согласно постановлению Конституционного суда РФ № 38-П от 7 декабря 2017 года. Основанием для оплаты сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни сверх МРОТ является разъяснение Конституционного суда (постановление № 17-П от 11 апреля 2019 года). Что касается работы во вредных условиях, здесь следует сослаться на статью 149 Трудового кодекса, которая предусматривает, что при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные законодательством.

Теперь о так называемом региональном повышающем коэффициенте. 28 декабря 2022 года представители Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подписали соглашение о минимальной заработной плате в регионе на 2023 — 2025 годы, которая устанавливается в размере 5,7 процента от МРОТ — 19 743 рубля. Но оно не касается работников организаций, финансируемых из федерального, республиканского, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов, а также некоммерческих организаций. То есть данный документ затрагивает лишь коммерческие предприятия и при условии, что в течение месяца со дня официального опубликования соглашения работодатели не направят в минтруд республики мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению.

Автор:Наталия ГАЙСИНА
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