Подкармливать птиц нужно правильно

Отвечает председатель Башкирского отделения Союза охраны птиц России Эльза ГАББАСОВА

— Птицы достаточно хорошо переживают морозы до -500 C при условии, что они сыты. Чтобы сохранять тепло, птицам нужно постоянно восполнять энергию и много питаться. Поэтому в сильные морозы мы рекомендуем подкармливать птиц. Но правильно.

Птицам нельзя давать черный хлеб, белый можно, но в небольшом количестве. А основу их рациона должно составлять распаренное зерно: пшеница, овес, геркулес.

Можно отварить гречку без соли и масла. Можно приобрести в зоомагазинах специальные зерновые смеси для лесных птиц. Уткам подходят в качестве подкормки овощные очистки.

Хочу обратить внимание: подкармливать птиц можно, особенно зимой, а вот кормить не надо. Если подкармливать уток летом, то они привыкнут к этому и на зиму их останется больше. А это повлечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологической обстановки.

Отрадно, что в последнее время у нас стали более грамотно подкармливать птиц, чем раньше.