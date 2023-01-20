Несчастный случай на производстве

Отвечает технический инспектор труда республиканского профсоюза работников здравоохранения Элина СМИРНОВА

— Работник вправе требовать компенсации морального вреда, если пострадал в результате несчастного случая на производстве (ст. 227 ТК РФ). Для этого нужно доказать четыре обстоятельства. Во-первых, сам факт несчастного случая — события, в результате которого сотрудник получил увечье или иное повреждение здоровья: травму, ожог, обморожение, излучение или удар электрическим током (полный перечень в части 3 статьи 227 ТК РФ). Во-вторых, это должно произойти в течение рабочего времени, обеденного перерыва, сверхурочных работ или работы в выходные и праздничные дни. Также перед началом и после окончания работы, по пути к месту работы и обратно. В-третьих, чтобы требовать возмещения морального вреда, необходимо доказать, что в результате производственной травмы наступила стойкая утрата трудоспособности или смерть пострадавшего, что он нуждается в переводе на другую работу. Также нужно доказать причинно-следственную связь между несчастным случаем и действиями работодателя, который обязан обеспечить безо-пасность труда (п. 1 ч. 2 ст. 212 ТК).

Чтобы подтвердить все перечисленные выше обстоятельства, нужно представить акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1, больничный лист, протоколы медицинских исследований, заключение государственного инспектора труда, если работодатель скрыл несчастный случай (ст. 229.3 ТК, п. 17 положения 223н).

Документы по расследованию несчастного случая хранятся 45 лет, а несчастный случай считается сокрытым, если работодатель в течение суток не уведомил о случившемся соответствующие органы: социальный фонд России и государственную инспекцию труда. За сокрытие несчастного случая на производстве закон предусматривает штраф до 5000 рублей для должностного лица и до 50 000 рублей для организации. Помимо уплаты штрафа работодателя обяжут провести расследование несчастного случая.

Также отмечу, что республиканский профсоюз здравоохранения с 2020 года реализует программы поддержки членов профсоюза, получивших травму на производстве. Так, в прошлом году выплаты получили 30 членов профсоюза на общую сумму более 443 тысяч рублей.