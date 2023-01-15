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Вчера, 22:15

Подарок для малыша

Могу ли я подарить квартиру новорожденному ребенку? Милана ШАЙДУЛЛИНА. Уфимский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает помощник руководителя управления Росреестра по РБ Наталья ШАГИЕВА

— Да, можете. Дети с рождения обладают всеми основными правами, и закон не ограничивает возможность оформления недвижимости в зависимости от возраста. Ребенок может стать собственником квартиры с момента получения свидетельства о рождении.

Чтобы сделать малышу подарок, необходимо составить договор дарения. В нем нужно указать, что законные интересы одаряемого представляют его родители. По общему правилу они совершают сделки от имени малолетних — детей, не достигших возраста 14 лет. Подростки от 14 до 18 лет сделки совершают сами, но с письменного согласия законных представителей.

Добавим, что родители защищают права и интересы детей в отношениях с гражданами и юрлицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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