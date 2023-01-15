Подарок для малыша

Отвечает помощник руководителя управления Росреестра по РБ Наталья ШАГИЕВА

— Да, можете. Дети с рождения обладают всеми основными правами, и закон не ограничивает возможность оформления недвижимости в зависимости от возраста. Ребенок может стать собственником квартиры с момента получения свидетельства о рождении.

Чтобы сделать малышу подарок, необходимо составить договор дарения. В нем нужно указать, что законные интересы одаряемого представляют его родители. По общему правилу они совершают сделки от имени малолетних — детей, не достигших возраста 14 лет. Подростки от 14 до 18 лет сделки совершают сами, но с письменного согласия законных представителей.

Добавим, что родители защищают права и интересы детей в отношениях с гражданами и юрлицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.