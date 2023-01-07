Как узаконить дом и участок?

Отвечает замруководителя управления Росреестра по РБ Марина МАРТЫНОВА

— Действительно, по закону администрация вправе принимать у граждан документы, необходимые для кадастрового учета и регистрации права, и подавать их в электронном виде в Росреестр. При этом вы можете передать готовый техплан на дом или поручить администрации его изготовление, оплатив работы. Также необходимо заплатить пошлину и передать чек.

Если документа на землю нет, а участок используется под личное подсобное хозяйство, в администрации нужно заказать выписку из похозяйственной книги и на ее основании узаконить участок.

Кроме того, оформить землю можно по «дачной амнистии 2.0», обратившись в минземимущество. Потребуется приложить документ, подтверждающий длительное добросовестное владение домом — квитанции об оплате коммунальных платежей, документы о прописке, старые технические документы на дом и прочие.