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Вчера, 20:15

Как узаконить дом и участок?

Живу в старом доме в деревне. Слышал, что можно оформить его в собственность через администрацию. Так ли это? Ринат БАТЫРШИН. Стерлитамакский район.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Отвечает замруководителя управления Росреестра по РБ Марина МАРТЫНОВА

— Действительно, по закону администрация вправе принимать у граждан документы, необходимые для кадастрового учета и регистрации права, и подавать их в электронном виде в Росреестр. При этом вы можете передать готовый техплан на дом или поручить администрации его изготовление, оплатив работы. Также необходимо заплатить пошлину и передать чек.

Если документа на землю нет, а участок используется под личное подсобное хозяйство, в администрации нужно заказать выписку из похозяйственной книги и на ее основании узаконить участок.

Кроме того, оформить землю можно по «дачной амнистии 2.0», обратившись в минземимущество. Потребуется приложить документ, подтверждающий длительное добросовестное владение домом — квитанции об оплате коммунальных платежей, документы о прописке, старые технические документы на дом и прочие.

Автор:Галина ПЕТРОВА
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