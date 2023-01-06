Как узнать баланс карты «Алга»?

Почему при оплате проезда в городских автобусах и троллейбусах единой транспортной картой «Алга» на чеке не отражается остаток средств? Всегда неожиданно, когда на карте вдруг нет денег. Это очень неудобно, особенно для пенсионеров. Приходится искать наличные и платить за проезд дороже — 33 рубля вместо 28. А раньше, когда была социальная карта, мы всегда видели остаток средств на счете прямо на чеке. Наталья СЕМЕНОВА. Уфа.

— Технология карты «Алга» не предполагает запись на карту остатка средств и учет поездок на карте. Поэтому при оплате поездки на билете нет информации об остатке денег. Дело в том, что оплата услуги происходит без связи с банком, поэтому в чеке остаток на счете карты не печатается. Так же, как не печатается остаток на банковском счете при совершении покупок в магазине по банковской карте.

Такая новая банковская технология, используемая на транспорте, позволяет без посещения пунктов пополнения внести деньги на счет карты через интернет-приложения банков и мобильное приложение «Алга».

В нем вы также можете отслеживать не только остаток на счете карты, но и быстро пополнить счет с банковской карты любого банка. Поездка будет доступна сразу.

Остаток средств на единой транспортной карте «Алга» уз-нать можно несколькими способами:

- посмотреть в мобильном приложении (приложение «Транспортная карта Алга» для Android в Google Play или для iOS в App Store);

- посмотреть на сайте Алга в разделе «Узнать баланс» https: //alga-card.ru/balance/;

- позвонить по телефону горячей линии 8 800 347 11 11, указанно-му на карте;

- узнать у кондуктора.