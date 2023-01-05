Единый налоговый счёт

- Когда введут единый налоговый счет?

— С 1 января 2023 года для граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц начнет действовать новый порядок оплаты налогов. Каждому откроют единый налоговый счет в федеральном казначействе, куда нужно будет перечислять денежные средства.

- Для чего это нужно?

— Сейчас налогоплательщикам приходится заполнять большое количество платежных поручений. Единый налоговый счет значительно упростит процедуру и позволит избежать ошибок. Также будет снята проблема с наличием одновременно задолженности и переплаты по различным платежам.

- Какие преимущества имеет ЕНС?

— Средства вносятся на счет единым платежом, понадобится только ИНН и сумма. Все операции будут проводиться в единый день один раз в месяц. Деньги по платежам распределяются автоматически. Можно будет воспользоваться автоплатежом. Детализация и баланс счета будут доступны в режиме онлайн.

- Куда пойдут средства с ЕНС?

— На оплату задолженности, текущих платежей, пени, процентов и штрафов. Если на счете недостаточно денег для платежей с одинаковым сроком уплаты, они будут распределены пропорционально суммам.

- Какую сумму необходимо вносить?

— Сумма единого налогового платежа равна общей сумме обязательств. Платить больше нет необходимости. Если же все-таки возникла переплата, деньги останутся на счете и их можно будет вернуть в кратчайшие сроки.