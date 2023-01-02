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Чтобы прогулка не закончилась в травмпункте

Снега вроде и не так много выпало, а по дорожкам в городе совсем ходить невозможно — какое-то месиво под ногами, которое к тому же скрывает под собой лед… С подъездного козырька сосульки полуметровые вытянулись, кто их должен убрать? Есть ли вообще какие-то нормы уборки наших дворов от снега или все на совести дворников? Вениамин РОСТОВ. Уфа.

Альберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Отвечает председатель государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору Артур ДАВЛЕТШИН

— Своевременная уборка снега и наледи производится управляющими многоквартирными домами организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК. В этой работе к ним предъявляются установленные требования. Так, особое внимание должно уделяться своевременности и качеству удаления снега и льда для беспрепятственного проезда транспорта, служб экстренного реагирования.

Чтобы люди не травмировались, необходимо принимать оперативные профилактические меры: во дворах многоквартирных домов посыпать тротуары противогололедными средствами.

Собственникам помещений при наличии установленных козырьков балконов следует не допускать образования на них снега и наледи. Напоминать о данном требовании обязаны управляющие организации, ТСЖ.

Для ТСЖ, ЖСК, ТСН и обслуживающих организаций за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов предусмотрена административная ответственность по статье 7.22 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

Кроме этого, за нарушение правил благоустройства на придомовых территориях предусмотрена административная ответственность по статье 6.4 КоАП РБ, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от трех до восьми тысяч; на юридических лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей.

Государственный комитет РБ по жилищному и строительному надзору проводит выездные обследования по обеспечению своевременной очистки придомовых территорий от снега, недопущению сосулек и снежных шапок на свесах крыш домов. За нарушение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, в которые входит и обязательная уборка снега и наледи с территории, а также очистка крыш домов, предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от двухсот пятидесяти до трехсот тысяч рублей.

Хочу обратиться и к жителям нашей республики. Если уборка снега и льда в вашем дворе не проводится или проводится некачественно, то необходимо обратиться в свою управляющую организацию, ТСЖ, ЖСК, ТСН. Если нет положительного решения вопросов, вы вправе обратиться в госкомитет по жилищному и строительному надзору. Это можно сделать в письменной форме (адрес: г. Уфа, ул. С. Халтурина, 28); через ГИС ЖКХ, перейдя по ссылке www.dom.gosuslugi.ru; в электронной форме посредством «Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан» с использованием обязательной авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации ЕСИА; по телефону горячей линии государственного комитета РБ по жилищному и строительному надзору. В зимний период можно круглосуточно звонить по телефону 8-347-294-94-00.

Автор:Ксения ОСЕНЕВА
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