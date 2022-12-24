Нет прививки — нет работы?

Отвечает главный государственный санитарный врач Башкирии Анна КАЗАК

— Когда в республике фиксировалась высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией, был принят нормативный документ Роспотребнадзора, обязывающий работодателей вакцинировать от нее свои коллективы. Это постановление главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан от 12 октября 2021 года. Было необходимо создать коллективный иммунитет, и это удалось сделать. На сегодня по ковиду заболеваемость стабилизировалась. В части регионов РФ наблюдается небольшой подъем заболеваемости, у нас в республике пока нет. Но он возможен в феврале.

Есть рекомендации минздрава по ревакцинации через шесть месяцев после перенесенного ковида либо прививки от него. На основе этих рекомендаций работодатель может принять свой нормативный акт. Главное, сделать это юридически грамотно. Но ссылаться сегодня на постановление Роспотребнадзора прошлого года — некорректно.

МЕЖДУ ТЕМ

В прошлом году минздрав РФ включил вакцинацию от COVID-19 в календарь обязательных профилактических прививок с оговоркой «по эпидемическим показаниям». Это означает, что решение о вакцинации, кого конкретно и в каком порядке прививать, принимается дополнительно с учетом эпидситуации. Прививка становится обязательной, если складывается опасная эпидемиологическая обстановка. В таких случаях главный санитарный врач региона выносит постановление об обязательной вакцинации. После введения этой прививки в календарь есть еще и отдельные приоритетные группы, для которых вакцинация становится обязательной.

К таким группам в первую очередь отнесены медики, педагоги, работники сферы социального обслуживания и МФЦ. Во вторую группу входят работники транспорта и энергетической отрасли, правоохранители и военные, сотрудники пропускных пунктов при пересечении границы, вахтовики, волонтеры, работники сферы услуг. В третью приоритетную группу включены государственные и муниципальные служащие.