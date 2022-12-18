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Вчера, 22:15

О собственниках не забыли

Долгое время считали, что родительский дом в пригороде оформлен по всем правилам в собственность, но теперь, когда он уже давно перешел к нам по наследству и мы решили его обменять, выясняется, что в реестре недвижимости он не значится. Может, не менять тогда ничего, если владельцам недвижимости в принципе ничем не грозит отсутствие где-то каких-то там сведений о правообладателях? Рустам Ахмадуллин. Уфимский район.

электронные СМИ
Фото:электронные СМИ

Отвечает руководитель Управления Росреестра по РБ Петр КЛЕЦ

— Больше года, с июня 2021-го, в республике продолжается поиск собственников ранее учтенной недвижимости в рамках федерального закона № 518-ФЗ. Выявление такой недвижимости необходимо, чтобы внести сведения о ее правообладателях в Единый реестр недвижимости (ЕГРН).

Муниципалитеты самостоятельно анализируют сведения в своих архивах, запрашивают информацию в налоговых органах, Пенсионном фонде, МВД, ЗАГСе и так далее. Далее, в случае выявления правообладателя, муниципалитет направляет в Росреестр РБ заявление о внесении в ЕГРН соответствующих сведений.

Замечу, что в момент начала действия закона в Башкирии было более 570 тысяч объектов, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН. Сегодня в регионе перечень объектов недвижимости без прав уменьшился на 126 241 единицу — либо внесены сведения о правах, либо объекты по разным причинам были сняты с кадастрового учета. Хочу отметить, что уменьшение данного списка в том числе связано с сознательностью наших граждан, которые самостоятельно обращаются за регистрацией ранее возникшего права, тем более что эта услуга почти два года предоставляется бесплатно. Для ускорения процесса жителям рекомендуется самостоятельно внести сведения о правах в ЕГРН. Это позволит защититься от мошенников и даст стопроцентное право распоряжения имуществом. А еще упростит доступ к догазификации.

Полагаю, что в вашем случае причиной отсутствия сведений о собственниках в реестре недвижимости могло стать то, что владельцы объекта оформили права на них в «старом порядке» — до января 1998-го, даты вступления в силу закона о государственной регистрации — и с тех пор не осуществили с ними никаких регистрационных действий.

Кстати, напомню о «дачной амнистии 2.0». С минувшего июля можно оформить права на жилые дома, а также получить бесплатно в собственность земельные участки под ними, даже если у заявителя отсутствуют правоустанавливающие документы на дом и участок. Просто надо, чтобы «бытовая недвижимость» была построена до 14 мая 1998 года и располагалась в границах населенного пункта на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Обращайтесь в минземимущество с заявлением и любым документом, подтверждающим факт владения этим домом. Хотя бы, например, актом подключения жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения или квитанциями об оплате коммунальных услуг. По нашим данным, только за минувшие полгода жители Башкирии в упрощенном порядке зарегистрировали права на более чем 14,3 тысячи объектов недвижимости.

Автор:Денис БОРОДИН
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