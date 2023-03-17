А свет её остался с нами

Презентация долгожданного издания прошла в селе Месягутово в конце января. Увесистый том мог появиться раньше, но в августе 2017 года после тяжелой болезни сердце автора перестало биться. Хранящиеся в картонных папках и на электронных носителях рукописи, фотографии и другие материалы до недавних пор оставались нетронутыми. Сегодня мы вспоминаем Нину Черепанову, бессменного, более 20 лет, редактора газеты «Ленинское знамя» («Дуванский вестник»), оставившую неизгладимый след в душе каждого, кто ее знал.

Рукописи не горят

До сих пор эти слова героя Булгакова трактуются однозначно: если произведение по-настоящему ценно, оно не погибнет. Вот и кропотливая поисковая работа Нины Черепановой, ее архивы не канули в Лету. Помогло то, что она плотно общалась со многими единомышленниками, среди которых была директор местного историко-краеведческого музея Любовь Морозова. Искренняя дружба связывала редактора с краеведом Алексеем Осиповым. Бывший собкор газеты «Советская Башкирия» начинал журналистский путь под ее руководством. По просьбе Нины Ивановны он много времени провел в архивах Уфы в поисках редких документов. Выйдя на заслуженный отдых, редактор-ветеран оставалась на связи и с ответственным секретарем «районки» Ниной Могильниковой, которой, как и многим другим молодым кадрам, в начале 1970-х дала путевку в профессию.

Объединив усилия, неравнодушные к наследию Нины Черепановой земляки структурировали все материалы и подготовили «Заметки краеведа» к печати. Любовь Морозова обратилась к местным предпринимателям, которые спонсировали типографские расходы. Часть средств выделила администрация района.

Презентация книги, организованная хозяйкой музея, перетекла в вечер памяти автора. Прозвучали искренние слова признательности, любви и уважения родственников, коллег и друзей, представителей администрации.

Сердцу дорогая сторона родная

Вся жизнь Нины Черепановой на дуванской земле была связана с изучением родного края. Значителен ее вклад в создание историко-краеведческого музея. Работа в архивах, записи воспоминаний людей, огромнейшая переписка, поездки к участникам тех или иных событий — все это она совмещала с работой редактора местной газеты, которая требовала большой отдачи и времени, ведь нужно было всегда держать руку на пульсе жизни района и республики, при этом быть хорошим наставником для молодых коллег.

При участии Черепановой издавались сборники по истории родного края. Дуванский район обязан ей бесценными списками земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Нина Ивановна помогала готовить статьи для Башкирской энциклопедии, участвовала в издании книги «Имена на поверке. Память. Дуванский район». Бесценен ее вклад в развитие газеты «Ленинское знамя» и типографии.

Читатель получал газету в срок

— Я помню ее молодой, полной творческих сил. В 1968 году типография и редакция почти всем составом переехали из Дувана в Месягутово. Коллектив был довольно большой: тринадцать человек в редакции и столько же в типографии.

Директор вскоре ушел на пенсию, нашему редактору пришлось взвалить на себя и его обязанности, — вспоминает ветеран районной газеты, член Союза журналистов РБ Нина Могильникова.

День, как принято, начинался с планерки. Журналисты готовили к печати интересные, острые публикации на злободневные темы, папка ответственного секретаря не пустовала. По понедельникам задерживались до 9 — 10 часов вечера — сдавали номер в печать. Это сейчас верстка компьютерная, печать офсетная — набрал, поставил, заменил. В то время заметки и статьи набирались по буковке, после выхода в печать «железную» газету нужно было разобрать. Весила она немало, каждую литеру отправляли в свою ячейку, и боже упаси при этой ювелирной работе перепутать шрифты! Машины печатные были старые, часто ломались, а мастеров и запчасти в глубинке не сразу найдешь.

Часто редактор, надев рабочий халат и перчатки, пыталась разобраться в печатной технике. В сложных случаях вызывали наладчика из мечетлинской типографии. Но что бы ни случалось, читатель три раза в неделю получал свежий номер.

Печатники трудились всю ночь. Тираж был до 7000 экземпляров, попробуй на плоскопечатной машине выдать столько!

— Нина Ивановна была авторитетом во всем: грамматику и стилистику русского языка знала в совершенстве, типографские шрифты различала на раз. Была простой, но строгой и требовательной, когда дело касалось работы и дисциплины. За промахи не отчитывала при всех, если и делала внушение, то с глазу на глаз, — говорит Нина Александровна.

Забегая вперед, скажу, что автор этих строк, будучи начинающим журналистом в газете «Ленинское знамя», в обеденный перерыв любила бегать на реку Ай поиграть в волейбол, искупаться. Как-то, видя, что опаздываю на работу, решила обсохнуть в редакции. Редактор внимательно посмотрела на меня, я замерла в ожидании ее реакции и услышала: «Смотри не замерзни, а то простудишься».

Покажем, научим, поможем

— Нина Ивановна не боялась принимать на работу молодежь — даже выпускников средней школы, — продолжает рассказ о своем наставнике Нина Могильникова. — «Покажем, научим, поможем», — говорила редактор. Назначала наставника, и — вперед: по полям, фермам, стройкам «ради нескольких строчек в газете». Видя потенциал в молодых корреспондентах, направляла учиться в вузы. Помню, когда мы с коллегой почти в одно время вышли на работу после декретного отпуска, обеих пригласила в кабинет: «Ну, девчата, разбирайте портфели, кто кем будет?» Коллега стала заведующей отделом писем, мне же досталась должность ответственного секретаря. В редакциях соседних районов на этих местах работали маститые журналисты-мужчины.

Вскоре на очередном семинаре журналистов ответственный секретарь Союза журналистов РБ, фронтовик Давид Самойлович Гальперин поинтересовался у Черепановой, кто теперь в дуванской редакции «нач­штаба», то бишь ответсек. Она кивнула на меня. Мэтр отечественной журналистики глянул с удивлением: маленькая, худенькая девчушка. Но под крылом Нины Ивановны было не страшно браться за любую работу. Знали: подстрахует, подскажет, поправит. Когда наши детки болели, без укоризны брала на себя всю работу.

О типографских девчатах редактор заботилась не меньше. Наборщицы, верстальщицы, печатницы были «штучным товаром»: мало кто после полиграфического училища ехал в глубинку.

— Я, наверное, не задержалась бы в Месягутово, если бы не материнская забота Нины Ивановны с первой встречи, — вспоминает бывшая линотипистка Галина Ваганова. — В 1969 году перед окончанием училища по специальности оператор ручного набора меня направили на практику в типографию. Автобусы на северо-восток не ходили, прилетела на «кукурузнике». Не знала, что редакция и типография к тому времени уехали из Дувана. Автобус в райцентр уже ушел, пришлось заночевать в доме заезжих. Утром на попутке добралась до Месягутовской автостанции и с тяжеленным чемоданом побрела по заснеженным улицам в редакцию без всякой надежды, что меня там кто-то ждет в воскресный день. К счастью, дверь была открыта — техничка заканчивала уборку. Она отправила на второй этаж, к редактору. «Погрейся пока у батареи, я вниз сбегаю, скажу ей, чтобы санки принесла», — заторопилась Нина Ивановна. Водрузила на них чемодан и сама же повезла его. Вскоре мы были в трехкомнатной квартире, которую она «выбила» для типографских работников. Редактор и коллектив мне понравились. Десять лет была наборщицей, освоила линотип и 20 лет отработала на нем. В Месягутово встретила будущего мужа Юрия, здесь родились и выросли сын и дочка, есть внуки. Так с легкой руки Нины Ивановны я нашла свою судьбу. Редактор помогала со многими житейскими проблемами. Много воды утекло с тех пор, но тот морозный день, санки с чемоданом, который везла мой будущий руководитель, я никогда не забуду…

Благодаря ее заботе и постоянной поддержке молодежь прикипала к профессии. Наш редактор всегда первая спешила на помощь. И у самой случалось горе: сначала мама умерла, потом сестра. Племянницу она воспитала как родную дочь, дала ей высшее образование. Мы часто вспоминаем нашу Нину Ивановну с искренней любовью и безмерной благодарностью. Второго августа прошлого года ей исполнилось бы 90 лет. Светлому человеку — светлая память…

Дуванский район.

ДОСЬЕ

Нина Черепанова родилась в большой дружной семье в селе Искуш Белокатайского района в 1932 году. Трудовой путь начала в 1950 году пионервожатой Карлыхановской школы.

Работала заведующей отделом школьной молодежи Белокатайского райкома ВЛКСМ. После курсов газетных работников в Высшей партшколе ее направили в Салаватскую районную газету.

В 1962 году была назначена заместителем редактора межрайонной газеты «Ленинское знамя», в 1965-м стала ее редактором вплоть до выхода на пенсию в 1988 году. Более 20 лет возглавляла зональное объединение журналистов северо-востока РБ.

Благодаря ее участию вышли брошюры и сборники об истории и людях Дуванского района.