Творили и будем творить

Ближе к шестидесяти туймазинец Ахмет Бадретдинов крепко задумался о своем житье-бытье. И понял, что оно его совсем не устраивает. В результате, уговорив свою супругу Венеру Мирхатовну, продал квартиру в городе и приобрел старый дом в селе Аблаево. С тех пор прошло десять лет. Самое время, чтобы понять, насколько оправданным было это решение, не оказалось ли оно опрометчивым.

Шахматная доска под… ногами

— Нисколько не жалею о переезде, — улыбается Ахмет Калимуллович. — Корни у меня деревенские, а потому я всегда мечтал трудиться на земле. Да и хозяйка мой почин поддержала. Тем более что на тот момент мы уже вышли на пенсию. Прежде чем перебраться на новое место, исколесили весь район, изучая выставленные на продажу дома. Этот домик сразу запал нам в душу. Есть лес, речка, да и до города рукой подать.

Мастеровитый хозяин рассказывает, что после переезда сразу принялся за дело. Возвел к дому пристрой, а когда объединил их под одной крышей, получилось солидное строение. Далее принялся за внутренние работы. К делу подходил основательно, с выдумкой. В итоге дом получился самобытным, запоминающимся. К примеру, обнаружив за околицей россыпи камня, выложил из него дверной проем. Пол, настеленный из недорогого ДСП, так покрасил и отлакировал, что не отличишь от паркета. А в зале и вовсе нарисовал на нем шахматную доску. Теперь здесь частые гости — местная детвора, которая, развалившись на полу, рубится в шашки. Даже брусчатка, которой выложен двор, собственного производства.

На месте пустоши — цветущий сад

Отдельная гордость хозяев — обширный сад. По словам Венеры Мирхатовны, на момент переезда здесь рос только хрен. Как с ним боролись, пытаясь вывести с участка — отдельная история. А сегодня здесь растут не только смородина-клубника, но и дыни с арбузами. А еще несколько сортов винограда, из которого хозяин готовит отличное вино. Есть у трудолюбивых городских сельчан и живность: кролики, куры и пчелы.

С наступлением зимы, когда работы на приусадебном участке немного, Бадретдиновы посвящают себя творчеству. Венера Мирхатовна поет в народном хоре ветеранов войны и труда «Живая история». Иной раз, когда вокалистки осознают острую необходимость в мужском баритоне, она обращается к Ахмету Калимулловичу. Рукастый мужчина отнекивается до последнего, доказывая, что его место в мастерской. Но в итоге непременно уступает. А затем возвращается на свое рабочее место: в последнее время он увлекся плетением корзин, где роль лозы исполняет скрученная в трубочки бумага. Говорит, четыре года назад наткнулся на мастер-класс в интернете, сплел корзинку и не смог остановиться. Теперь и сам учит этому делу школяров и племянников.

— Так что запишите: творили, творим и будем творить! — заявил он на прощание.

Туймазинский район.