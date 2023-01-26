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Огонь в буржуйке означал жизнь

Самодельная печь объединяла, кормила, грела

электронные СМИ
Фото:электронные СМИ

В эти морозные дни задумался о том, как обогревались люди раньше. Непременным спутником революции, войн и великих строек ХХ века была, как известно, железнодорожная теплушка. Ее главный атрибут — печка-буржуйка — выручала людей на фронте и в тылу.

В лютые морозы возле нее грелись, на ней готовили еду солдаты, трудармейцы, простые граждане. Рядом с печкой было жарко, но стоило отойти на пару шагов, как становилось холодно. Однако она спасла нашу страну.

В начале войны большинство буржуек в блиндажах и землянках были изготовлены бойцами из железных бочек, молочных бидонов, листов металла, кирпичей. Трубами часто служили консервные банки, соединенные проволокой. К утру землянка сильно остывала, топить печь в это время было нельзя: дым могли заметить немцы. Но к ночи в землянке всегда было тепло и даже душно.

В страшные блокадные зимы в домах ленинградцев не было ни электричества, ни обогревателей. Самодельные печки-буржуйки порой становились причиной пожаров.

Сохранились уникальные блокадные буржуйки, собранные из жестяных банок из-под американской тушенки, из корпуса торпеды… На растопку их шло все, что могло гореть, что удавалось найти на улицах.

Буржуйка всегда была местом притяжения измученных холодом и голодом людей. Около нее собирались вечерами, варили похлебку, топили снег, жарили лепешки, сушили сухари. Приготовление пищи на ней было проблемным: нередко дым шел обратно в комнату или теплушку, вызывая удушливый кашель и слезы. С отоплением буржуйка справлялась с трудом. Люди месяцами спали, не раздеваясь, но огонь в буржуйке для них означал жизнь.

Автор:Ильяс ГАЛЕЕВ, подполковник в отставке
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