Жить играючи

В свои 68 лет Таглиля Гузина руководит самодеятельным инструментальным ансамблем «Дуслык», лихо играет на гармошке и мандолине и увлекается фотографией.

Таглиля с детства была творческой натурой. В деревне Ленино Чекмагушевского района она не пропускала ни одного культурного мероприятия: пела, плясала, принимала участие в театральных постановках. Когда отец решил привить своим пятерым детям любовь к музыке и приобрел гармошку с мандолиной, интерес к инструментам проявила только Таглиля.

Сельчане прочили ей будущее музыканта или артистки, но — не сложилось. Когда ей исполнилось 16 лет, умер глава семьи. Оставить маму она не решилась. Устроилась воспитателем в ближайший детский сад, затем выучилась на курсах бухгалтеров, окончила Юматовский сельхозтехникум. Вышла замуж, развелась, перебралась в Туймазы, где отработала 23 года в живописном цехе фарфорового завода. Вот только тяга к музыке никуда не делась. Как только появилась возможность, Таглиля Адибовна записалась в заводской ансамбль кураистов и гармонистов. Ансамбль успешно выступал в Туймазах и за пределами района. Сегодня она с большим удовольствием вспоминает встречу с руководителем программы «Играй, гармонь!» знаменитым Геннадием Заволокиным, который в конце 80-х приезжал в район на съемки. Пообщаться с главным гармонистом России пригласили самых талантливых музыкантов района. Тогда ей посчастливилось принять участие в совместном с ним концерте на городской площади.

Шло время, завод, а вместе с ним и ансамбль прекратили свое существование. Гузина устроилась на местную птицефабрику. И продолжала лелеять мечту о собственном инструментальном ансамбле. Помочь реализовать ее помогла… пандемия. Таглилю Адибовну, как и многих других пожилых сотрудников предприятия, отправили на самоизоляцию. Уже через несколько дней женщина поняла, что сидеть неопределенное время дома — точно не для нее. Сумела отыскать нескольких музыкантов-единомышленников, заинтересовала руководство ДК «Родина», которое выделило им помещение. Через два месяца репетиций новоявленный ансамбль «Дуслык» занял призовое место в вокально-инструментальном онлайн-конкурсе, который проходил в Мурманске. Сегодня в коллективе около полутора десятков музыкантов-любителей, которые играют на тальянке, гармони, мандолине, курае. Коллектив гастролирует по району, за его пределами, и везде его очень тепло принимают.

— Старость меня дома не застанет, — смеется Таглиля Адибовна.

Казалось бы, репетиции и выступления должны занимать все свободное время талантливой женщины. Но она находит возможность заниматься еще одним любимым делом: всерьез увлеклась фотографией. Ее первая персональная выставка недавно прошла во Дворце детского и юношеского творчества.