Верь. Опасайся. Спрашивай

Поэтому первый и самый главный совет, во всех вопросах, которые касаются ваших финансов – личных денег, наличных, вкладов, счетов, кредитов, инвестиций – выключить эмоции и включить логику. Да-да, трех-пяти минут «холодной головы» сохранят ваши деньги и обезопасят от финансовых мошенников. Была, помните, такая навязчивая реклама «сделай паузу!». Так вот это правило, которое всячески стараются не дать вам соблюсти аферисты всех мастей – от телефонных грабителей до зазывал инвестиционного жанра.

- Больше десяти миллиардов рублей похитили у россиян злоумышленники с использованием информационно-телекоммуникационных технологий только в январе-сентябре 2022 года, - рассказал замуправляющего Нацбанка РБ Наиль Габидуллин журналистам республики на семинаре по финансовой грамотности. Получается, в общей сложности за год россияне «дарят» мошенникам «по удаленке» десятки миллиардов рублей и эта цифра несколько лет, увы, не снижается. Еще надо иметь в виду, что это ущерб, о котором сообщили в банки и в полицию обманутые. Сколько помимо них, сочтя ситуацию безнадежной, просто махнули рукой на потерю, остается догадываться.

Почти в половине случаев финансовые мошенники используют социальную инженерию, то есть либо выманивают у пострадавших личную финансовую информацию, или вынуждают их совершать передачу денег под тем или иным предлогом. И тут с Россией в целом играет злую шутку продвинутость страны в финансовых электронных технологиях. За время пандемии в угоду удобства и комфорта для граждан страны дистанционные банковские и государственные услуги размножались и упрощались, и хотя сами они от кибермошенников по-прежнему защищены достаточно хорошо, сами россияне добровольно отдают «ключи от рая» в руки злоумышленников.

Помните, про растворившиеся в цифровых далях электронные 10-12 миллиардов рублей? По данным Центробанка, возвращаются к гражданам усилиями банкиров и правоохранителей едва ли 10 процентов. Заманивают вас супервыгодными инвестициями, сверхвысоким доходом, не поленитесь, загляните в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который постоянно отлеживает и публикует Центробанк. И ведь это лишь один из доступных и простых шагов по пути финансовой грамотности, маленький шаг для одного человека – гигантский щит для финансов миллионов семей. Тем более, так просто стать «прошаренным в финансах», но главное постоянно быть готовым к тому, что «этот звонок, не от того кого надо звонок».

Как учить людей возможности безопасно или, по другому, без рисков увеличить собственный капитал или накопления, распознавать финансовые аферы или нелегальных кредиторов?

- Рецепт простой. Ориентируйтесь на ключевую ставку Банка России и прогноз по инфляции. Таким образом, вы сможете оценивать все предложения, нацеленные на ваши деньги. И трезво разложите все по полочкам – это немного, но гарантированно, это рискованно, но реально, а эти 40 процентов в год - явная авантюра. В конце концов, поиск реальных историй на официальных ресурсах, когда люди теряли все и больше того, клюнув на нерыночные проценты в сетевых обещаниях, тоже не займет много времени, - объяснила замначальника экономического отдела Нацбанка по РБ Расима Ваисова.

О том, что журналисты ничем не отличаются от обычных людей и на уловки мошенников попадают сами, рассказывали сами участники семинара. И то не о чем спорить, на самом деле, в стране, пожалуй, не осталось вообще ни одной семьи, которая бы за время с момента развала СССР не теряла деньги при столкновении с проявлениями новой рыночной реальности. А ведь мошенники изобретают все новые и новые способы. Недавно в Башкирии женщина не просто поддалась уговорам «службы банковской безопасности», но и взяла кредиты, продала свою квартиру, словом, все-таки «обезопасилась» на 7,5 миллиона рублей.

- Учтите, что каких бы двадцати пядей во лбу вы ни были, нынешние финансовые мошенники на шаг-два впереди вас, они на этом собаку съели. Поэтому состязаться с ними – не вариант. Рискованный контакт пресекайте сразу же, возьмите паузу для проверки. Из годовой статистики в шесть тысяч мошенничеств в регионе более 80 процентов – IT- мошенничества. В прошлом году – всплеск афер с банковскими картами – ущерб свыше миллиарда рублей по республике. В этом году, мы, например, фиксируем снова рост темы семилетней давности – про обращения к родственникам якобы совершивших ДТП, по городским телефонным номерам через интернет. Отследить такое чрезвычайно трудно, почти нереально. А после таких «добровольных переводов», инвестиционных договоров и прочем подобном, вспомните, как говорилось в «Двенадцати стульях», что «согласие есть продукт при взаимном непротивлении сторон», и повода для уголовного расследования часто не возникает, - рассказал начальник отдела по раскрытию общеуголовных мошенничеств УУР МВД по Башкирии Азат Тимирьянов.

Семинар для журналистов был организован Агентством по печати и СМИ РБ совместно с Отделением-Национальным банком по РБ Банка России, Управлением Роспотребнадзора по РБ, МВД по РБ и АНО «Центр финансовых исследований РБ».

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