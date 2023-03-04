В Уфе жителей заставляют «своими руками» реконструировать объект культурного наследия

Народный фронт в Башкортостане обратился в администрацию Уфы с просьбой разъяснить ситуацию, которая сложилась вокруг дома №53а по ул. Гоголя. Дом этот является объектом культурного наследия и известен как «Дом Мартемьянова Т. Н.».

Жители «объекта» обратились в администрацию города с просьбой расселить их из аварийного жилья. В ответ получили требование от службы сноса и расселения Уфы в течение девяти месяцев провести реконструкцию дома за свой счет (! – Ред.), а иначе будет принято решение по изъятию земельного участка.

«Данное требование является очень спорным и вызывает много вопросов. Во-первых, почему судьбой объекта культурного наследия занимается не Башкультнаследие, а городская служба сноса и расселения? Во-вторых, как люди за свой счет должны провести реконструкцию памятника архитектуры? В Уфе десятки таких объектов находятся в крайне плачевном состоянии, их реконструкция не по силам даже для регионального бюджета. Здесь же требуют реставрацию от жителей. Живут в этом доме далеко не самые обеспеченные граждане, в основном пенсионеры и люди с уровнем дохода ниже среднего», - рассказал корреспонденту «РБ» руководитель регионального исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

По данным экспертов, на сегодняшний день в Башкортостане не было ни одного случая, когда памятник архитектуры был реконструирован за счет жильцов. Так почему же в качестве эксперимента были выбраны жители дома купца Мартемьянова?

Нельзя забывать и о том, что самовольная реконструкция объекта культурного наследия запрещена законом. Необходимо провести профессиональную экспертизу, работы должна выполнять лицензированная компания. На это нужны немалые денежные средства. А за самодеятельность жильцы могут быть привлечены к ответственности за порчу или уничтожение памятника.

В ходе изучения ситуации представители Народного фронта обнаружили еще один интересный факт. В соответствии с постановлением администрации Уфы №1653 от 01.02.2021, дом №53а по ул. Гоголя признан аварийным и подлежащим сносу. Об этом жителей уведомил начальник управления капитального строительства администрации Уфы. И то, что дом является объектом культурного наследия, муниципальных чиновников нисколько не смущает.

«До 1 декабря 2021 года, когда дом был признан аварийным, жильцы исправно платили за капитальный ремонт. При этом никакой ремонт в доме не проводился. Здесь уже вопросы к регоператору. Сколько денег накопили в фонде жители этого дома и как они будут использованы? В этой истории столько вопросов и ни одного ответа. Надеемся получить от администрации города и регоператора капитального ремонта вразумительные и обоснованные разъяснения, а не расплывчатые отписки, как это часто любят делать чиновники», - отметил Виталий Брыкин.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома «Народного фронта» в Республике Башкортостан.