Уфа станет столицей кулачных боев

В турнире примут участие 22 спортсмена из 6 стран мира, в том числе 7 бойцов, представляющих Башкортостан. Накануне в торгово-развлекательном центре МЕГА Уфа прошло медиа-взвешивание спортсменов. Бойцы посверлили друг друга взглядами, попытались оказать друг на друга психологическое давление. Некоторые взяли в руки микрофон.

В турнире примут участие чемпионы PRIME родом из Башкортостана. Один из рекордсменов по проведённым кулачным боям – Ильнар «Хантер» Ишимбаев, проведёт бой против Суламбека «Алого Зверя» Шахгириева. Бой запланирован на пять раундов и станет продолжением принципиального противостояния, привлекшего большое внимание болельщиков.

На медиа-взвешивании организаторы объявили: Сегодня мы в Республике Башкортостан, в Уфе. А завтра грандиозный вечер кулачных единоборств. Нас с вами ожидают умопомрачительные, мощнейшие, интригующие поединки с участием звёзд индустрии, действующих чемпионов Лиги. Для тех, кто не сможет быть лично, с удовольствием сообщаем, что будет прямой эфир в ВК.

В церемонии принял участие почетный гость, заместитель министра спорта Республики Башкортостан Артём Новиков.

– Рад приветствовать любителей кулачных единоборств в Уфе! Приветствую всех гостей! У нас гостеприимная республика! Нам действительно выпала большая честь провести этот турнир по кулачному боям. На этих соревнованиях будет представлено большое количество наших земляков – бойцов.

Уже завтра во Дворце спорта пройдут захватывающие бои. И я надеюсь ,что все, кто здесь присутствует, уже приобрели билеты на это захватывающее шоу.

Ну и, конечно же, главной вишенкой на торте завтра будет главный бой этого вечера. Наш боец «Хантер» Ильнар покажет свои лучшие способности. И, я думаю, что он побьёт свой рекорд и войдет в историю.

Хочу отметить, что в Республике Башкортостан бокс очень активно развивается. Мы уже провели большое количество вечеров профессионального бокса. В Уфе мы так же провели два чемпионата России по боксу среди женщин. Республика гордится своей прославленной чемпионкой Азалий Аминевой из города Октябрьского. Она уже трижды становилась сильнейшей в стране...

Встретимся завтра во Дворце спорта!

Вес Ишимбаева составил 79,8 кг, а Шахгириева – 79,95 кг.

В со-главном событии шоу в Уфе Азизхан «Red King» Чоршанбиев из Таджикистана встретится с Магомедали «Маугли» Магомедрасуловым. Вес Чоршанбиева – 74,95 кг, а Магомедрасулова – 75,4 кг.

Кард турнира «Лига Ставок. PRIME FL 5» претерпел большие изменения и теперь выглядит следующим образом (с учетом результатов церемонии взвешивания):



- Легкий вес: Хазрадбек Немаджонов (69,9 кг) - Фазлидин Оморов (69,25 кг, Таджикистан);

- Тяжелый вес: Данила Жмак (114,55 кг) – Илья Макаров (111,75 кг);

- Тяжелый вес: Георгий Березкин (115,7 кг) - Смагул Шахид (106,3 кг, Казахстан);

- Тяжелый вес: Иван «Панчер» Майданчук (109,3 кг) – Артем «Ростовский» Кузьмин (98,9 кг);

- Полусредний вес: Серик Сармухамед - Константину «Даймонду» Чобану (82 кг, Молдавия);

- Легкий вес: Руслан Гайнутдинов (71,15 кг) - Ерасыл Акранбек (72,6 кг, Казахстан);

- Легкий вес: Айдар Гайнуллин (70,5 кг) – Гере «Камерунский» Мохамед (70,1 кг, Камерун);

- Полусредний вес (договоренность - 82 кг): Магомед Амагаев (82,6 кг) – Михаил Коханчик (82,65 кг, Казахстан);

- Легкий вес (договоренность – 75 кг): Магомедали «Маугли» Магомедрасулов (75,4 кг) - Азизхан «Red King» Чоршанбиев (74,95 кг, Таджикистан);

- Полусредний вес (договоренность – 79 кг): Ильнар «Хантер» Ишимбаев (79,8 кг) - Суламбек «Алый Зверь» Шахгириев (79,95 кг).



Все поединки, кроме главного боя, будут состоять из трех раундов. Противостояние Хантера и Алого Зверя рассчитано на пять раундов.

***

Prime FL – ведущая российская лига кулачных боев, организующая масштабные стадионные шоу с участием топ-российских бойцов и звезд боевых искусств.