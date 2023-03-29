Самый лучший матч

Заключительный 30-й тур предварительного этапа мужского чемпионата России по волейболу ВК «Урал» провел в гостях у санкт-петербургского «Зенита», команды из топовой тройки суперлиги.

И по первой партии никто бы не смог предположить, что последняя игра регулярки станет лучшей и самой зрелищной игрой сезона.

Забегая вперед, скажем, что питерцы победили на домашней площадке: 3:2. Но вскинуть победно руки они смогли спустя почти три часа (статистики подсчитают, будет ли это самым длинным матчем предварительного этапа). Уфимские волейболисты откровенно провалили первый сет, но он и завел их, и стал прологом, как любят говорить хоккейные комментаторы, славной охоты. Главный тренер «Урала» Антон Малышев зарядил на игру основной «термоядерный» состав, но все-таки был вынужден снять со второго сета еще не восстановившегося после микротравмы капитана команды доигровщика Егора Феоктистова.

С другой стороны, наставник «Зенита» Виктор Сидельников хоть и заявил на игру, но так и не рискнул вывести на площадку двух основ питерцев — Егора Клюку и Виктора Полетаева. Во всех остальных отношениях команды оторвались по полной, да так, что отдельные розыгрыши вполне достойны включения в мультимедийный зал славы российского (читай, мирового) волейбола. Для «Зенита» принципиально важно было выиграть, чтобы не попасть в четвертьфинале плей-офф суперлиги на «Белогорье».

По партиям к тай-брейку счет сложился 25:15, 27:29, 32:34 и 26:24. И уже к этому моменту последняя игра регулярки (а к позднему вечеру сыграли уже абсолютно все клубы суперлиги в 30-м туре) неумолимо перешла в ранг матчей-легенд, которые можно и нужно пересматривать. Больше шестидесяти розыгрышей в третьей партии! Центральный уфимцев Алексей Самойленко выложил свои козыри — перешел на силовую подачу, снова выпущен был на поле игрок из уфимской молодежки Артур Гараев, блистали набравшие форму Амирхоссейн Эсфандиар и Александр Гуцалюк. Но эту грань «чуть-чуть» первым пересек получивший эмоциональную фору в концовке четвертого сета «Зенит», уже гораздо легче забравший тай-брейк и весь матч.

Напоследок представляем хит-парад высказываний творцов игрового волейбольного шедевра, которому под стать пастернаковское «пораженья от победы ты сам не должен отличать».

— На самом деле победа с любым счетом — это все равно победа. Надо отметить, конечно, и Уфу: они играли очень здорово, раскрепощенно. Мы, например, честно были не готовы к тому, что они так хорошо сыграют в защите, — это от главного тренера ВК «Зенит» Виктора Сидельникова.

Игорь Кобзарь, связующий «Зенита», поблагодарил «Урал» за то, «что перед плей-офф они устроили нам настоящую трепку» (на самом деле генеральный прогон вышел с пользой для всех): «Четвертая партия, в которой я принимал участие, складывалась совсем не в нашу пользу, но последними тремя мячами мы переломили ее ход, и последний пятый сет уже уверенно забрали с облегчением».

— Я считаю, что мы справились неплохо, сыграли пять партий на выезде с Питером. Я доволен, с учетом того, что мы играли не вполне полноценным составом — у нас еще не все игроки доступны для полной ротации, — признался Антон Малышев.

Так или иначе, команды славно потренировали друг друга, отрепетировав первые такты плей-офф суперлиги, в котором «Уралу» предстоит сегодня в квалификационном раунде сойтись с новоуренгойским «Факелом». А вот вторая игра пройдет в Уфе, в пятницу, 31 марта. Кто пройдет в четвертьфинал пари суперлиги, увидим совсем скоро.