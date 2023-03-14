Вот и сказочке… начало?

Поражение хоккеистов «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в первом раунде плей-офф стало для всех неожиданностью. Уфимский клуб удачно финишировал в регулярном сезоне и поднялся на второе место в Восточной конференции.

И словно на стену, наткнулся на команду из Владивостока. С которой так и не смог справиться. У победы, как и у поражений, много причин. Разглядывая ситуацию с разных сторон, можно попытаться определить, в чем же была сильна каждая из команд и что у них было в минусе.

Предстартовые расклады

Многие отмечают, что летать на матчи во Владивосток — занятие само по себе утомительное. Хотя и дальневосточная команда тоже, вроде, не сидит на месте. Что получалось перед плей-офф? Юлаевцы на финише регулярного сезона начиная с 13 февраля слетали по маршруту Сочи — Омск — Уфа — Екатеринбург — Новосибирск ؅— Магнитогорск. «Адмирал» почти все это время играл на своем льду и выбрался только на один матч — 25 февраля в Хабаровск. Время в пути — 1 час 20 минут. Каждая из команд провела за это время по шесть матчей. Так что в плане накопления сил у моряков было явное преимущество, тут не поспоришь.

Тренерский опыт. За спиной Леонида Тамбиева, наставника владивостокцев, большой опыт работы главным тренером. Вот только команды он возглавлял в Прибалтике и Казахстане, а в России руководил клубами уровня ВХЛ. В Континентальную лигу, именно в «Адмирал», он пришел только в ноябре 2021 года. У Виктора Козлова тренерский стаж на пять лет меньше, и в основном он занимал должности ассистента. Зато в топовых клубах Магнитогорска и Уфы. В «Металлурге», кстати, полгода отработал и главным, под его руководством команда прошла во второй раунд плей-офф. Так что здесь, по большому счету, формально боевая ничья.

Об уровне хоккеистов. Здесь, в дополнение к месту в турнирной таблице, можно взять финансовый показатель. Из практически официальных источников известно, что базовая зарплатная ведомость уфимцев составляет более 600 млн рублей, а их соперников — в два раза меньше. Комментарии, как говорится, излишни. Причем «Адмирал» перед сезоном собрал команду фактически заново — в межсезонье здесь появилось 19 (!) новых игроков. У уфимцев, напомним, оказалось восемь новичков.

Стартовые три матча, как выяснилось, задали тон всей серии. Уфимцы проиграли в первой встрече в овертайме, затем уверенно победили, после чего… могли снова победить, выигрывая после двух периодов со счетом 2:0. Но ушли в глухую оборону, пропустили две шайбы и были добиты в очередном овертайме.

Жаркие объятия льда

Четвертая игра также состоялась во Владивостоке. Весь матч прошел в равной и вязкой борьбе, где соперники создали мало голевых моментов. Хозяева четыре раза играли в большинстве, но даже в эти отрезки практически не угрожали воротам юлаевцев. У гостей в первом звене атаки вновь играл Хо-Сэнг, но это сочетание было мало заметно на льду. Кулемин оказался во втором составе — и оно выглядело, пожалуй, самым опасным у уфимцев. А шайбу сотворила третья пятерка уфимцев: Панин от синей линии бросил вроде бы и не сильно, но точно.

«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Шайба: Панин (Башкиров, Дроздов, 54.08).

Затем серия вновь переехала в Уфу. Первые полторы минуты пятой встречи обернулись кошмаром для юлаевцев. Уже в первой атаке «Адмирала» Науменков у борта проиграл борьбу Шулаку, тот отправил шайбу на пятачок, где два хоккеиста команды из Владивостока оказались против одного соперника и за счет короткого розыгрыша поразили ворота. Тренеры «СЮ» взяли запрос на положение «вне игры», однако оно не подтвердилось. В результате хозяева остались в меньшинстве, которое гости быстро реализовали.

Какое-то время уфимцы приходили в себя, но к середине периода смогли провести несколько острых ответных атак. Хотя они смотрелись скорее исключением: хозяева теряли темп в середине площадки, позволяя гостям всей пятеркой «окопаться» в своей зоне и перекрыть опасные направления. К положительным для юлаевцев моментам можно отнести стремление к силовой борьбе (после первого периода счет здесь был 15:2 в их пользу) и желание настырно действовать на чужом пятачке. По этому показателю матч стал особым и для всей серии — больше хоккеисты «СЮ» так агрессивно себя ни в одной игре не вели. Силовая борьба имела и обратную сторону — уже при счете 0:3 гости грубо сыграли против Кадейкина, и уфимского центрфорварда под руки увезли со льда. Больше на площадку он не выходил. После первого периода у «СЮ», кстати, не появлялся и нападающий Дроздов.

Но именно в усеченном составе хозяева смогли проявить характер. Дважды они оказывались в большинстве и оба раза смогли добиться успеха. «Адмирал» упорно держал оборону, но уфимцы все-таки дожали соперника. За полторы минуты до конца встречи гости заработали еще один штраф, к которому тренеры «СЮ» добавили полевого хоккеиста вместо голкипера. И не зря. Отчаянная атака завершилась тем, что Пустозеров за девять секунд до сирены сумел на пятачке добить шайбу в ворота. Овертайм, увы, вновь оказался за «Адмиралом», Шевченко заскочил в зону юлаевцев и наудачу бросил в дальний нижний угол. Ежов парировать несложную угрозу не сумел.

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 3:4 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1). Шайбы: 0:1 — Шевченко (00.52), 0:2 — Файзуллин (01.26, бол.), 0:3 — Паутов (23.59), 1:3 — Науменков (Шмелев, 32.56, бол.), 2:3 — Пустозеров (Хмелевский, Шмелев, 34.00, бол.), 3:3 — Пустозеров (Шмелев, Мерфи, 59.51, бол.), 3:4 — Шевченко (65.18).

На шестой матч «Салават Юлаев» вышел без игроков основного состава — Кадейкина, Дроздова и Хо-Сэнга. Встреча, как и прошлая игра, началась с неприятностей для юлаевцев. Только тогда уфимцы пропускали голы, а на этот раз заработали два удаления. Отсидевшись в обороне, гости игру выровняли, а затем в большинстве блеснул индивидуальным мастерством Хмелевский. Он вырулил из-за ворот «Адмирала» и отправил шайбу низом в дальний от голкипера угол.

Середина встречи прошла с преимуществом клуба из Владивостока. И реализовалась в голы. Шэн нанес бросок с дальнего бортика, который пришелся как раз в ближнюю «девятку». Голкипер «СЮ» этот выпад явно прозевал. А затем хоккеисты из Владивостока удачно взломали оборону соперника на пятачке.

Казалось, не все так плохо — Хмелевский снова «по-бобровски» сравнивает счет. Но как начался матч с проблем для уфимцев, так ими и закончился. За симуляцию получил штраф Сучков, а уже в равных составах юлаевцы крайне неудачно затеяли пересменку. Которая завершилась результативным перехватом шайбы и отправкой юлаевцев в отпуск.

«Адмирал» — «Салават Юлаев» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Шайбы: 0:1 — Хмелевский (16.37, бол.), 1:1 — Шэн (29.41), 2:1 — Емец (33.11), 2:2 — Хмелевский (Башкиров, 45.57), 3:2 — Берлев (57.21).

В поисках виноватых

Таким образом, «Салават Юлаев» уступил в серии со счетом 2:4. И тренеры, и игроки часто заявляют, что плей-офф прежде всего — это про умение терпеть и про борьбу характеров. Выходит, что по обоим компонентам юлаевцы оказались слабее. Красноречивый факт: в серии было три овертайма, и в каждом из них победителем выходил «Адмирал».

Много критики раздается сейчас в адрес голкипера «СЮ» Ильи Ежова. Он пропустил несколько шайб, которые никто не назвал сложными для вратаря. Примечательно, что Ежов отстоял в воротах во всех матчах. Его сменщик Андрей Кареев перед началом сезона анонсировался менеджментом клуба как основной страж ворот команды. А в результате в плей-офф не сыграл ни минуты.

Среди защитников самые удручающие показатели оказались у Науменкова и Коледова, их показатель полезности «-5». При этом первый хотя бы отличился в атаке: забросил шайбу и сделал три передачи. После травмы был мало похож на себя Мерфи, всего девять бросков по воротам за шесть матчей. Почти не у дел был Бирюков, проводивший за матч в среднем всего по 12 минут. То есть юлаевцы, по сути, играли в три пары защитников. И на общем фоне здесь можно выделить разве что Мухамадуллина: он по полезности оказался в плюсе (вместе с Паниным), да и по очкам имеет 1+1. Увы, но молодой спортсмен сейчас уезжает в НХЛ и вернется ли обратно в Уфу — большой вопрос.

Среди нападающих вне конкуренции и по качеству игры, и по заброшенным шайбам оказался Хмелевский: четыре гола и одна передача. Две шайбы на счету Пустозерова. Дроздов оказался самым полезным среди игроков атаки, у него «+5».

Худший показатель у Шмелева, «-5». При этом Шмелев — лучший бомбардир команды в регулярном чемпионате — не забросил в плей-офф ни одной шайбы.

Как все знают, «Адмирал» и «Салават Юлаев» по итогам регулярного сезона оказались среди команд, которые пропускали меньше всего шайб. Как выяснилось, привычной строгой игры в обороне клубы не стали менять и в плей-офф. Как ни крути, а судя по счету в серии, эту тренерскую дуэль Тамбиев у Козлова выиграл. Интересная подробность: у не подошедших в основной состав «СЮ», а ныне игроков «Адмирала» защитника Лисовца на счету гол и показатель полезности «+5», нападающих Шэна — гол, передача, «+1» и Гареева — передача и «+2».

…После поражения уфимцев в серии интернет буквально взорвался от возмущенных постов болельщиков команды. Во главе угла — требование уволить… всех. Начиная от генерального директора клуба Баширова, спортдиректора Чижова, главного тренера и заканчивая половиной команды. Понятно, что это в основном эмоции. Хотя, с другой стороны, зрители платят свои кровные за билеты, хотят видеть в исполнении любимой команды победный хоккей, и к их мнению нельзя не прислушиваться. Примечательно, что только в телеграм-канале Рината Баширова за сутки набралось около трех тысяч постов. Появились записи в соцсетях главы республики, в других популярных мессенджерах.

Конечно, сейчас клубу непросто разобраться в ситуации. С одной стороны — удачный регулярный чемпионат, с другой — провал в плей-офф. С одной — в команде в кои-то веки провели полноценный сезон многочисленные воспитанники именно уфимского хоккея. С другой — а кто из мастеров действительно помог им в трудных матчах на вылет, так ли удачна оказалась селекционная работа? Опять же по всем объективным и субъективным показателям здесь можно выделить только Хмелевского. И это на фоне откровенно ушедших в тень Кадейкина, Шмелева, Кулемина и других прежних лидеров.

Следующий сезон будет для «Салавата Юлаева» намного сложнее. Уфа готовится отмечать свое 450-летие, и, конечно, не только горожане, но и все любители хоккея республики ждут, что команда сможет реабилитироваться и подарит столице Башкирии настоящий спортивный праздник. Так что разговоры про экспериментальную команду здесь уже могут «не взлететь». Понимают ли это в руководстве клуба, готовы ли к выработке победной стратегии — отдельный вопрос. Итоги плей-офф, к сожалению, оптимизма не прибавили.

Интернет-трибуна

Вот наиболее характерные мысли, которые высказали в интернете любители хоккея в последние дни. Мнения, конечно, во многом противоречат друг другу, но ведь именно в таких спорах и может родиться если не истина, то хотя бы рациональное зерно.

— Естественно, все будет держаться на молодежи, она у нас хорошая! Все будет строиться вокруг них! А еще выгнать всех «старичков» и накупить новых игроков, при этом не потратив космические суммы.

— Скажите, самая большая армия болельщиков (а у «СЮ» она самая большая) достойна, чтобы у нас была вот такая команда? Почему каждый год у Казани, Омска, Магнитки суперсоставы и как минимум финалы конференции? Наши же кое-как во второй раунд заползают. Где ваши амбиции? Почему только одни Хмелевский и Пустозеров лед грызут? Почему на вратарей положиться нельзя?

— Если курс развития на молодежь, зачем молодого Кареева мариновать? Дайте ему понять, что ему доверяют, и будет результат с молодыми через пару лет.

— Козлов один раз во время интервью на вопрос про усиление сказал, что ему приходится играть с теми хоккеистами, которые есть. Я считаю, что с таким составом он смог сделать то, что мог.

— Козлов точно не виноват. Думаю, вратарь — это до 80 процентов успеха. Так получилось, что лучший вратарь в КХЛ — это Серебряков. Команда «СЮ» отличная, скоростная, пожалуй, самая опасная была для возрастного и немного медленного «Адмирала». Но «Серебро» — это золото.

— Все зависит от воли руководства клуба и тренерского штаба. В Нижнем Новгороде тоже сделали ставку на молодежь и пригласили «Профессора» (Игоря Ларионова. — Авт.) со своей концепцией, тактикой и стратегией. И команда в первый же сезон под его руководством дала отличный результат и зрелищный хоккей. Козлов уже в Магнитогорске показал, что его хоккей из прошлого века. А в «Салавате» он, похоже, так и не смог доказать обратное.

— Игрокам «СЮ» спасибо, что старались. Команда молодая, много своих воспитанников, и это очень хорошо. Следующей сезон команда будет намного сильнее! И не оскорбляйте игроков, спорт есть спорт, немного не повезло.

— Ну что, товарищи, пробили дно — самое худшее выступление за все сезоны начиная с 2006 года.

— Молодежь проявила себя хорошо. Чуть выпал из обоймы Башкиров, как мне кажется. Алалыкин, Пустозеров — отличный сезон. Особенно — Пустозеров, добавляет с каждым годом. Хо-Сэнг — Хмелевский — Пустозеров, мне кажется, было бы идеально!