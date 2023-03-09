Победный день календаря

Последние дни оказались богатыми на события для уфимского футбольного клуба. Среди них сложно отметить самое важное. Бесспорно другое — все они были со знаком «плюс».

Одна из новостей связана с финансами: букмекерская компания LEON стала генеральным партнером ФК «Уфа». Договор включает в себя большое количество опций.

Логотип букмекера появится на игровой форме и будет интегрирован в брендинг домашнего стадиона клуба. Немаловажно, что заключенное соглашение включает в себя материальную поддержку со стороны партнера. Сумма, естественно, не называлась, но генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что она вполне достойная и поможет команде в дальнейшем развитии.

А несколькими днями позже заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и глава Башкирии Радий Хабиров приняли участие в церемонии открытия нового крытого футбольного манежа. Сооружение площадью 6,5 тысячи кв. метров возведено рядом со стадионом «Нефтяник». Общая стоимость объекта — 653 млн рублей. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» на строительство направили 550 млн рублей из федерального бюджета.

— В рамках федерального проекта правительство России совместно с Башкортостаном подарили ребятам из республики замечательный манеж, в котором будут коваться наши будущие победы, — подчеркнул Дмитрий Чернышенко. — Крайне важно, что вы здесь и сейчас получили заряд и частичку тепла от тех, кто уже достиг успехов.

И, наконец, третьим знаковым событием стала долгожданная победа в первом весеннем матче чемпионата страны среди команд первой лиги. Да, из-за сильного снега и порывистого ветра игроки часто грешили неточными передачами, тем не менее хозяева достаточно быстро открыли счет. После удара Евсеева мяч завис на ленточке ворот «Велеса», сам же Евсеев выиграл борьбу за него у Бадоева и открыл счет. После чего «Уфа» провела несколько хороших атак, одну из которых завершил Касинтура — его удар пришелся в дальнюю штангу. Подвела хозяев расслабленность уже в дополнительную минуту, назначенную к первому тайму.

Второй тайм ожидаемо начался с атак уфимцев, которые снова вышли вперед. Емельянов верхом подал угловой, а Ботака в прыжке вогнал мяч головой под перекладину.

Хозяева и дальше продолжали владеть инициативой и постепенно довели счет матча до разгромного. Важно, что ФК «Уфа» наконец-то покинул зону вылета из первой лиги после осенних неудач, и это для клуба — радостное событие.

«Уфа» — «Велес» (Москва) — 4:1 (1:1). Голы: 1:0 — Евсеев (10), 1:1 — Саркисян (45+1), 2:1 — Ботака (53), 3:1 — Минаев (81), 4:1 — Почивалин (84, в свои ворота).

Своими впечатлениями о матче поделился главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков:

— Мы заждались победы и заслужили ее сегодня. Быстро забили в первом тайме, были еще возможности. Но 45-я минута что-то у нас не складывается. Как раз на 45-й минуте пропустили в прошлом матче от «Ахмата», а если вспомнить осень — то от «Рубина» на домашней арене. Вот и здесь: пошла первая за весь тайм подача в нашу штрафную — и в результате гол... Поговорили в перерыве с ребятами, они молодцы, раскрепостились немного. Думаю, все равно на первых минутах на них давил груз ответственности, понимание, что нужна только победа. Но смогли во втором тайме справиться с напряжением, сначала забили хороший гол, а потом использовали ошибку соперника. Для «Велеса» это была первая официальная игра, для нас — уже вторая. Поэтому в плане психологии мы были лучше готовы, ну и, наверное, свыклись с климатическими условиями. Для гостей это было непривычно, а мы почти в схожих условиях играли с «Ахматом».

Многих болельщиков волновал вопрос: почему взамен привычного молодого, но надежного голкипера Ивана Кукушкина место в воротах занял новичок Хазбулат Хамхоев, который не всегда действовал уверенно?

— Он мне хорошо знаком по работе в предыдущих командах, я его хорошо знаю. Это была небольшая ротация. У нас все вратари хорошего уровня, и сегодня решили доверить место в воротах ему, только и всего. Возможно, были помарки в первом тайме. Не исключаю, что первая игра, отсюда и нервозность. Да и к таким погодным условиям он не привык, парень с Кавказа, там и играл, — говорит Арслан Халимбеков.