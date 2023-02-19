Виражи судьбы Мустафина

Когда мы говорим о развитии спорта в Уфе, то не стоит забывать, что наша столица — кузница чемпионов мотогонок на льду, многократно прославивших ее на первенствах страны и мира. Созданный в 2000 году Центр технических видов спорта имени Г. Кадырова достойно продолжает эту традицию. В один ряд с Борисом Самородовым и легендой, подарившей свое имя клубу, встал Николай Красников. Пришедшие на смену представители нового поколения спортсменов смело и громко заявили о себе.

Большой вклад в развитие мотоспорта в Башкирии вносит старший тренер Центра, заслуженный тренер России Раис Петрович Мустафин. Поклонники мотогонок на льду хорошо знают его как двукратного чемпиона СССР.

Вся жизнь Мустафина связана со скоростями и крутыми виражами. Были и падения, и взлеты. Теперь накопленным опытом он с удовольствием делится с учениками.

Жажда скорости

Сам Центр располагается в подтрибунных помещениях стадиона «Строитель», который сегодня находится в плачевном состоянии. Когда мы пришли сюда в гости, то не могли не заметить многочисленные потеки от воды, которая сочится с потолков и стен во время оттепелей и дождей. В свое время Николай Красников и руководители клуба поднимали вопрос реконструкции стадиона, но пока он не может решиться.

Накануне нашего визита здесь прошел четвертый этап личного первенства России. Несмотря на отсутствие рекламы, соревнования собрали огромное количество зрителей. Правда, принять их может единственная уцелевшая трибуна из четырех. Но все-таки радует, что уфимцы продолжают любить мотогонки не меньше, чем футбол и хоккей, хоть здесь и меньше лоска.

— В детстве и юности я нередко приходил на этот стадион. Помню аппетитный запах беляшей, которыми торговала тут наша соседка. А какие огромные были очереди! Стадион заполнялся зрителями до отказа. Билеты начинали проверять на улице Калинина, — начал свой рассказ Раис Петрович.

Он — коренной житель Черниковки. Появился на свет, когда семья жила в одном из бараков уже не существующего сейчас поселка Бельский Док возле бывшего Лампового завода. Раис Петрович вспоминает, что в 1960-е там был шикарный парк Пушкина с уютными прогулочными дорожками, вдоль которых стояли белоснежные скульптуры. Был даже летний театр, который очень любила местная публика, играл духовой оркестр. А самая главная достопримечательность для любого мальчишки — мотогоночная трасса. Здесь проходили соревнования, на которых блистали известные Юрий Дудорин, ставший впоследствии мастером спорта СССР международного класса, и первый чемпион СССР по спидвею и мотогонкам на льду Фарит Шайнуров.

— Меня, пятилетнего, и сестру водил туда отец. Даже запомнился случай, когда лихой мотоциклист проехал слишком близко и едва не задел ее. Отец очень на него рассердился, — рассказывает Раис Петрович. — От рева мотоциклов у меня замирало сердце. Они проносились мимо нашего барака, когда ехали на трек. Каждый раз я выскакивал на улицу, чтобы посмотреть им вслед.

Однажды мальчишке повезло: уходя в армию, друг старшего брата подарил ему мотовелосипед. Стал изучать механизм и чинить без помощи старших. Когда ему исполнилось одиннадцать лет, брат купил мотоцикл М-105. Наш герой говорит, что, впервые сев за руль, почувствовал невероятную свободу. Жажда скорости, желание быть первым привели его в спортивный клуб ДОСААФ. Правда, тренер Владимир Загурский не сразу разглядел в худеньком рыжеволосом подростке будущую звезду мотогонок и брать не хотел. Но Раис приходил снова и снова и в конце концов добился своего. С 16 лет он начал принимать участие в соревнованиях и стал призером первенства Башкирии по мотокроссу среди юношей.

В 1978 году его призвали в армию. Службу проходил на Украине, в Полтавской области, водителем командира. «Полезные связи» позволяли подгадывать отпуск к соревнованиям в Уфе. Солдат рвался домой, скучая не только по родным, но и по гонкам.

Демобилизовавшись, он прямо с поезда пришел в клуб. Под свое крыло его взял Владимир Николаев, которого не стало прошлой зимой. Раис привычно вернулся к спидвею, но тут Фарит Шайнуров, обратив внимание на шустрого паренька, предложил перейти в мотогонки на льду.

— Я об этом даже не задумывался. Но попробовал, и сразу стало получаться. До такой степени, что в первый же год Фарит Валинурович хотел отправить меня на командный чемпионат Советского Союза в Ленинград. На первенстве Башкирии я занимал четвертое место из 16 участников. И вот он говорит: проедешь хорошо последний заезд — будешь выступать. Но как назло, на трассе соперник Виктор Шепелев попал под заднее крыло моего мотоцикла. Я перелетел через руль и сломал локоть. Потребовалась серьезная операция, вставили спицы. Сезон пропал, — вспоминает наш собеседник.

Впоследствии он не раз брал реванш за это обидное падение и призовыми местами на чемпионатах СССР доказал, что поверили в него не зря.

Эпоха перемен

На его долю выпало увидеть как расцвет любимого вида спорта, так и его закат на переломе эпох. В 1993 году он сделал попытку вернуться в большой спорт. Но, как говорит сам Раис Петрович, это была уже другая страна, другие правила и требования, соответствовать которым тогда не удавалось. В Уфе не оставалось мотоклубов, отсутствовало финансирование, спортсмены не имели возможности выступать на высоком уровне чисто по техническим причинам: появились мотоциклы нового поколения, но денег на них не было...

Пришлось расстаться с мотоспортом. Жизнь потекла своим чередом. Но однажды супруга невзначай сказала: «Слышала, что открылся клуб по мотогонкам. Ты ничего не знаешь об этом?»

— Я действительно не знал. Но любопытство одолевало, пришел посмотреть. И снова, как в 1978 году, почти полгода ходил просто так, на общественных началах. Даже подумывал снова сесть на мотоцикл, но понял, что мне это уже не нужно.

В итоге меня взяли на работу администратором с зарплатой в 2,5 тысячи, — говорит Мустафин. — Я поступил в институт физической культуры, окончил его, получил должность тренера-преподавателя, потом старшего тренера, потом тренера сборной России по мотогонкам на льду. Вернулся в спорт, но уже в новом качестве.

Его лицо озаряется улыбкой, когда он говорит о своих воспитанниках. Сегодня блистательно выступают Никита Богданов и Дамир Валеев. На днях они одержали победу в личном чемпионате России, заняв первое и второе места.

Большие надежды в будущем связаны с именем Никиты Гаврилова, которому не было и пяти лет, когда его в секцию привел дедушка. Сейчас ему всего шестнадцать, а в копилке юноши уже есть победы на детских и юношеских первенствах Башкирии.

— Современный мотоспорт ориентирован на то, чтобы дети начинали заниматься им в раннем возрасте. Это в наше время не было детских мотоциклов, а теперь есть разные категории: для ребятишек с 5 до 8 лет без коробки передач, с 8 до 12 с двигателем 65 кубов, с 12 до 15 лет на 85 кубов. Но заставлять никогда не надо, а начинать никогда не поздно, — считает он. — Для мотогонок нужен определенный склад характера. Перспективного ученика видно сразу. Слишком осторожный, с боязнью техники вряд ли добьется больших успехов. Чрезмерно отчаянный — тоже плохо, эмоции не дают трезво оценивать ситуацию, продумывать шаги, следовать стратегии и четко работать на результат. Нужна золотая середина.

Кстати, о горячности. Тут Раис Петрович ставит в пример себя. Ведь из-за нее в 1987 году он остановился в шаге от пьедестала почета в финале чемпионата мира, проходившем в Западном Берлине. Выиграв три заезда, был лидером, в четвертом заезде мог приехать и вторым. Но тренера рядом не было, и не нашлось никого, кто мог бы успокоить отчаянного спортсмена. На нем лежала большая ответственность. Ведь в последний раз представители Уфы побеждали на мировом первенстве в 1973 году. Хотелось оправдать надежды. Но на треке поторопился, а затем его припечатал соперник по сборной Юрий Иванов. В результате Раис зацепился за тюки и упал, пролетев несколько метров.

— На трассе надо чувствовать дистанцию, заранее знать, где будешь обгонять. Летишь 120 километров в час. Ширина дорожки 12 — 14 метров. Заезд длится всего минуту. Из нее нужно выжать максимум. Цена ошибки может быть очень высокой, — рассуждает собеседник.

— Вы строгий тренер? — интересуюсь напоследок.

Раис Петрович отвечает, что не любит излишней жесткости. В его понимании наставник — прежде всего советчик и надежный помощник. К каждому воспитаннику нужно искать свой подход.

Часто у начинающих мотоциклистов возникает страх перед виражами, где необходимо положить мотоцикл, и перед прыжками, когда требуется сигануть словно в бездну. Тренер должен помочь преодолеть этот психологический барьер.

— Мотогонщики — штучный товар. У нас нет большой группы, кто-то приходит, кто-то уходит, — говорит он. — Иногда приходится говорить прямо: ты не потянешь, этот вид спорта не для тебя. Но лучше так. Ведь я обязан сделать все, чтобы уберечь спортсмена. На трассе они рискуют не просто здоровьем, а жизнью. Как бы банально ни звучало, но скорость ошибок не прощает.