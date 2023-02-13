По лыжне Салавата

Традиционный зимний забег «Лыжня Салавата» в Салаватском районе прошел уже в восьмой раз.

Традиция есть традиция: из года в год соревнования проводятся в первую субботу февраля, причем маршрут гонки пролегает в окрестностях деревни Идрисово — именно там, где, по легендам, бегал на лыжах сам Салават Юлаев.

В этот раз праздник собрал около ста салаватцев, а на лыжи встали 54 спортсмена-любителя из десяти сельских поселений района. Самую многочисленную команду выставил Алькинский сельсовет — 15 человек, в основном педагоги и сотрудники местной школы. Среди участников также отметились студенты филиала Дуванского многопрофильного колледжа в селе Малояз, но что особенно интересно — «Лыжня Салавата» как магнитом притягивает к себе старшее поколение.

Победителей здесь определяют сразу в трех «ветеранских» категориях. Так, в категории лыжников «70+» всех опередил 77-летний Ильянис Хужин из села Таймеево, который уже несколько лет подряд никому не уступает титул районного чемпиона. На втором месте — Галим Усманов из деревни Баш-Ильчикеево: серебряный призер в прошлом году разменял девятый десяток!

В командном зачете победу одержала команда Таймеевского сельсовета — переходящий кубок соревнований таймеевцам передали на вечное хранение.

— Второй год подряд спортсменов и болельщиков принимают на своей базе хозяева туристического коворкинга «IDRIS TRAVEL» Ильфат и Алия Исмагиловы, — рассказала «РБ» координатор соревнований, директор музея Салавата Юлаева Зиля Садыкова. — Искреннее им за это спасибо. Ильфат Рифатович подготовил широкую, хорошо накатанную трассу для лыжников, а Алия Альбертовна с помощницами приготовила на всех вкусный обед. Поддержали нас и в Салаватском ДРСУ — филиале «Башкиравтодора».

Кроме лыжной гонки в программу спортивного праздника в этом году впервые решили включить соревнования по арчери-биатлону — новому для района виду спорта. Победителями были признаны Артем Якимов и Гульдар Исламетдинова. А все желающие могли прокатиться на санях или промчаться на банане до пещеры Салавата (Идрисовской), а также посоревноваться в метании валенка, перетягивании каната и рисовании на снегу.

Лыжные гонки прошли, а накатанная трасса от коворкинга до пещеры Салавата протяженностью 1,3 км осталась и ждет любителей активного отдыха весь оставшийся зимний сезон. Лыжня ровная, без подъемов и спусков, подойдет и для детей, и для туристов «серебряного» возраста, приглашает Зиля Садыкова.