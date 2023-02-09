Уроки «западного» льда

На фоне хоть и захватывающих, но уже во многом привычных баталий с соседями особняком стоят редкие матчи с лидерами Западной конференции КХЛ. Волею календаря юлаевцы провели сразу три матча с ведущими клубами «Запада» — нижегородским «Торпедо» и ЦСКА. Результаты — неоднозначные.

На «Западе» только лидерские позиции СКА не вызывают вопросов. Еще четверка команд, как и у нас на «Востоке», идет плотной группой. Правда, есть нюанс — по очкам и торпедовцы, и армейцы заметно обгоняют «СЮ». Оставался вопрос — а по игре? Последние очные встречи в какой-то мере дали ответ и на этот вопрос.

Как выяснилось, тягаться с «Торпедо», да еще на чужом льду уфимцам тяжело. Начало встречи стало кошмаром для юлаевцев. Сначала удачный отскок шайбы на клюшку Веряева позволил хозяевам открыть счет. Через минуту гости оказались в меньшинстве, и всего за семь секунд торпедовцы реализовали «лишнего». А стоило другому уфимцу сесть на скамейку штрафников, как нижегородцы снова реализовали «лишнего».

Но истинное умение играть в большинстве хозяева продемонстрировали в начале второго отрезка встречи. Удаление Панина торпедовцы использовали через 33 секунды, а следующую массовую отсидку хоккеистов после стычки у борта — через 5 секунд. К этому моменту не прошло и двух минут с начала периода… Юлаевцы один гол быстро отыграли, и дальше в матче, по большому счету, запоминающихся эпизодов не было. Хотя все-таки шансов сократить разрыв у уфимцев было больше.

— Обидное поражение. Не были готовы в первом периоде, провалили его. Надо было с первых минут играть так, как во втором периоде. Спецбригады сделали свое дело. Самое правильное в такой ситуации — короткая память. Мы неплохо играли пять на пять. Все решили неравные составы, — сделал выводы из игры главный тренер «СЮ» Виктор Козлов.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» — 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Шайбы: 1:0 — Веряев (02.49), 2:0 — Михеев (03.43, бол.), 3:0 — Воронин (19.44, бол.), 4:0 — Конюшков (20.33, бол.), 5:0 — Гончарук (21.44, бол.), 5:1 — Сучков (Мухамадуллин, Пименов, 26.37).

Игра в Москве сложилась иначе. В первом периоде команды демонстрировали равный, строгий, но не очень зрелищный хоккей. Исключением стал эпизод, когда армеец Провольнев был удален на четыре минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой. Казалось, юлаевцы получили хороший шанс открыть счет, но вышло наоборот. Хозяева выбросили шайбу в зону уфимцев, а бежавший за ней Антипин вдруг задумал меняться. В результате из-за его спины выскочил Карнаухов, дело кончилось передачей на пятачок Григоренко и взятием ворот в меньшинстве.

И во втором периоде на общем ровном фоне встречи был свой топ-эпизод. Опять же стоивший гостям пропущенной шайбы. Светлаков бросил по воротам, первым успел к отбитой шайбе и со второй попытки добился своего.

Заключительный отрезок встречи начался с еще одной неприятности для гостей. Хорошо, что уфимцы нашли-таки в себе силы сократить разрыв до минимального. Но он продержался недолго. Ошибка уфимца Дроздова при передаче в собственной зоне стоила «СЮ» еще одной пропущенной шайбы.

— Радует, что бились до конца, играя против обладателя Кубка Гагарина. Видно, почему ЦСКА стал чемпионом в прошлом году. Много мастерства и правильных действий. Хорошая реализация моментов. Если говорить о нас, то есть позитивные моменты: нарастили темп, забили два гола в третьем периоде. Но слишком много уважения дали сопернику, чемпионская майка загипнотизировала нас, — сказал после игры Козлов. Тем самым поставив еще одну задачу перед своими подопечными: нужны правильные действия на льду и реализация моментов.

ЦСКА — «Салават Юлаев» — 4:2 (1:0, 1:0, 2:2). Шайбы: 1:0 — Григоренко (14.42, мен.), 2:0 — Светлаков (33.59), 3:0 — Плотников (41.24), 3:1 — Дроздов (Науменков, Хмелевский, 46.50), 3:2 — Хмелевский (Мерфи, Мухамадуллин, 53.37, бол.), 4:2 — Каменев (56.56).

Всего четыре дня спустя юлаевцы волею календаря получили шанс с армейцами поквитаться. И пусть с трудом, но сделали это.

С первых минут команды предложили друг другу похожий хоккей, где главными были скорость и умение быстро проходить среднюю зону. Атаки на встречных курсах тем не менее раз за разом разбивались об удачную игру вратарей. Но то, что не получалось у нападающих, сумел продемонстрировать защитник уфимцев Панин.

Во втором периоде у армейцев имелся верный шанс сравнять счет, но бросок Абрамова пришелся в Ежова, и от него шайба отскочила в перекладину. Хотя эти неприятности, как выяснилось, были для уфимцев только «цветочками». По-настоящему тяжело им пришлось в начале третьего периода, когда схлопотали три удаления. В результате москвичи дважды на несколько десятков секунд получали преимущество в два полевых хоккеиста, но юлаевцы защищались мужественно и выстояли.

Впрочем, и в равных составах армейцы старались не снижать давления. Им повезло после броска Нестерова: шайба задела кого-то из уфимцев, затем клюшку Плотникова и после таких зигзагов все-таки оказалась в воротах. В овертайме хоккейная удача оказалась все-таки на стороне юлаевцев. Момент получился неординарный. За своими воротами Нестеров забрал шайбу, а голкипер ЦСКА стремительно рванул к бортику меняться на полевого игрока. Однако защитник сыграл неуверенно, ему на помощь пришел Башкиров, и в суматохе у пустых ворот последнее слово осталось за юлаевцем Хмелевским.

Виктор Козлов увидел эту встречу так:

— Важно, что мы выстояли в третьем периоде 3 на 5. Илья Ежов был феноменален, сделал два ключевых сейва. Сегодня ребята проявили себя, поверили в свои силы. Хотелось, чтобы еще наглее играли в зоне атаки, молодые ребята чувствовали свою силу и играли против сильных защитников, держали ритм игры. Это то, к чему мы стремимся.

И это, пожалуй, главный урок из драматичных и запоминающихся матчей с «западными» лидерами.

«Салават Юлаев» — ЦСКА — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). Шайбы: 1:0 — Панин (Пименов, Алалыкин, 08.04), 1:1 — Плотников (50.11), 2:1 — Хмелевский (Антипин, Башкиров, 60.18).