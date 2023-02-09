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Сегодня, 09:15

Побеждать за Россию в Башкирии

В Уфе впервые проходит национальный чемпионат по греко-римской борьбе

Альберт ЗАГИРОВ Туше прекрасные порывы.
Туше прекрасные порывы.Фото:Альберт ЗАГИРОВ

В республиканском Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой продолжаются важнейшие национальные борцовские соревнования года — чемпионат России по греко-римской борьбе. Медали в десяти весовых категориях от 55 до 130 килограммов оспаривают 320 сильнейших спортсменов страны из 40 регионов.

— Сегодня у нас начался настоящий праздник спорта. Уфа принимает в гостях великих спортсменов, это легенды российского и мирового спорта — более 15 олимпийских чемпионов. В непростые времена, когда сотни тысяч наших лучших ребят защищают Родину, отражают угрозу нацизма. И мы чествуем здесь спортсменов, которые также демонстрируют великие бойцовские качества. Важно, что такие мероприятия привлекают молодежь — наши мальчишки смотрят на именитых борцов, вдохновляются их победами и сами записываются в секции. И это, пожалуй, главный эффект от соревнований такого уровня. Пусть не все из них станут чемпионами, но совершенно точно — спорт пойдет на пользу всем, — сказал глава республики Радий Хабиров, давая старт турниру.

Заметим, что нынешний чемпионат посвящается 35-летию Олимпийских игр в Сеуле 1988 года. Как отметил на церемонии открытия президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, тогда завершилась одна великая история борьбы и началась другая.

— Сегодня все символично, после олимпийской истории СССР родилась национальная история российских борцов. И, кстати, в Сеуле знамя олимпийской сборной нес величайший борец Александр Карелин. Мы уверены, что новые спортсмены будут достойными продолжателями многовековых традиций классической борьбы, — подчеркнул Михаил Мамиашвили.

Сам Александр Карелин накануне открытия чемпионата России по греко-римской борьбе в Уфе прокомментировал это событие так:

— Я уверен, что это будет традиционно хорошо организованный турнир. С очень взыскательной публикой, очень широким представительством высококлассных борцов России. Все это подкрепляется большой заинтересованностью главы республики Радия Хабирова и федерации в целом. Старт чрезвычайно важен — в национальном отборе он занимает первое место.

Финальные поединки всех весовых категорий завершаются сегодня. К слову, восемь борцов на турнире представляют Башкирию.

— Борьбой занимаются мужественные люди, волевые, целеустремленные, сильные духом. Греко-римская борьба — это вид спорта, который учит быть бесстрашным и честным. Учит быть патриотом своей Родины, — сказал «Республике Башкортостан» вице-премьер Ирек Сагитов.

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Тренер переживает сильнее воспитанника.Фото:Альберт ЗАГИРОВ
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Автор:Денис БОРОДИН
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