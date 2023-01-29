Бросай смартфон, вставай на лыжи

В школах стартовала третья четверть, а вместе с ней вернулась сезонная головная боль множества родителей: лыжная подготовка на уроках физкультуры.

Этот зимний вид спорта сегодня вызывает весьма противоречивые эмоции: одним при слове «лыжи» представляется удовольствие от свободного скольжения по красивому зимнему лесу, а другим — собственное взмокшее чадо, уныло прущее на себе в школу этот громоздкий инвентарь вместе с тяжелым рюкзаком и запасной одеждой. Какая уж тут любовь к спорту, одни затраты и простуды, уверяют родители.

Короче путь — победа ближе

Между тем лыжи в качестве спорта, досуга, а то и необходимого средства передвижения в нашей частично северной стране были популярны всегда, а особенно — в советское время. Массовая лыжная подготовка в СССР появилась раньше, чем само название нового государства: 22 апреля 1918 года Ленин подписал Декрет о всеобщем военном обучении рабочих и допризывной подготовке молодежи начиная с 16 лет, который тогда называли всевобуч. В программе физического воспитания всевобуча важное место занимала лыжная подготовка, в качестве инструкторов привлекали спортсменов. Поначалу подготовленные роты лыжников сразу отправлялись на фронт.

Не отставала и материальная база: если в 1925 году в СССР изготовили 20 тысяч пар лыж, то в 1930-м уже два миллиона. Правда, с 30-х и по 80-е годы имеющиеся в продаже лыжи и крепления практически не менялись. А народные умельцы изготавливали их самостоятельно.

В 1931 году лыжные гонки включили в комплекс ГТО. Пропаганды любительского лыжного спорта в СССР тоже хватало. Повсюду открывались бесплатные секции, выпускались рекламирующие лыжи почтовые марки, журналы и газеты писали об их пользе для здоровья, проводились крупные соревнования, всевозможные лыжные марафоны, переходы и пробеги. «Юноши и девушки! Овладевайте лыжным делом, учитесь воевать на лыжах», «Для тех, кто в бой идет на лыжах, короче путь — победа ближе!» — такие агитационные плакаты достались нам в наследство с военных лет.

После победы лыжи стали еще востребованнее: в 1962 году на Первой зимней спартакиаде народов СССР на старт вышло около 10 миллионов участников, а в 1974-м — 20 миллионов. Кстати, тогда же, в 60-х, в стране появился интерес и к горнолыжному спорту, но массовым и доступным он не стал: считался то ли экзотическим, то ли буржуйским.

Да и сегодня горные лыжи и сноуборды — это модно, но дорого и требует специально оборудованных трасс, а вот обычные «рабоче-крестьянские» лыжи доступны всегда и везде. Говорят, последние годы даже Москва переживает настоящий лыжный бум — все спортивные секции переполнены. Словом, лыжи были, есть и будут популярны. Но только не в современной школе. Почему?

Не спорт, а морока

В советское время лыжная подготовка в школе даже не обсуждалась: школяры от мала до велика ходили на лыжах всю третью четверть. Не всем это нравилось, но никто не возмущался — положено, значит, положено. Однако сегодня очень многие родители считают, что обстоятельства изменились и от такого времяпрепровождения детям не польза, а сплошные неудобства. Особенно в городских школах.

— Сейчас многие дети учатся не в соседнем дворе, а ездят в школу на автобусе вместе со всей лыжной амуницией, — перечисляет сложности уфимка Айгуль, мама двоих школьников. — В школе все это хранится в какой-нибудь тесной каморке, где теряется, ломается, путается. Да и детки теперь болезненнее, чем раньше: после лыж сидят на уроках вспотевшие, а потом идут домой в промокших куртках и простывают.

— Нормальной лыжни около школы практически не найти, а идти в парк или на окраину города обычно далеко, — продолжает ее супруг. — Выйдут 30 человек на школьный двор, где и снега-то нормального нет, и топчутся на небольшом пятачке. Чему они там научатся? Разве что лыжи надевать.

Все это верно. Когда городская застройка не была такой плотной, лыжникам было где развернуться. Как вспоминает 70-летняя уфимская пенсионерка Алевтина Федоровна, в 60-х годах школьники ходили на лыжах прямо по улицам в центре города.

— Я училась в уфимской школе № 10, и на физкультуре мы наматывали круги по улицам Чернышевского, Красина, Зенцова, — вспоминает она.

Добавлю еще одну проблему — непредсказуемость и переменчивость нынешней погоды вкупе со строгими СанПиНами. Для разных классов четко прописаны погодные нормы для занятий на лыжах. Скажем, дети до 12 лет могут ходить на лыжах, если нет ветра и температура не ниже -9 градусов. Если ветер есть, то в зависимости от его скорости рекомендуемая граница температуры может быть поднята до -3. Вот и попробуйте угадать, какая погода будет к третьему-четвертому уроку — то ли потеплеет, то ли, наоборот, ветер поднимется. В результате дети большую часть зимы вынуждены тащить в школу два комплекта спортивной формы: для лыж и для занятий в зале.

Конечно, по большому счету все эти неудобства и хлопоты можно счесть капризами. Самая серьезная причина недовольства родителей — это дороговизна лыж и всего, что к ним прилагается. А если ребенок быстро растет и каждый год нужно покупать новое? А если школьников в семье несколько? Как эта проблема решалась раньше?

Возможны варианты

— Я из многодетной семьи, мои родители никогда лыжи не покупали, их выдавали в школе, — вспоминает пенсионерка Алевтина Федоровна.

Рассказывают о том, что в школах были свои лыжные базы, и те, кто учился в 70 — 80-х, хотя и не все.

— Лыжи у нас в школе были, но вечно какие-то раздолбанные, поэтому большинство предпочитало приносить свои — благо почти у всех они и так были, — уточняет 50-летний Сергей, бывший школьником в 80-х.

После 90-х этих лыжных баз практически не осталось — тогда нередко и учебники-то сами покупали. Вариант остался один: на физру — со своими лыжами, или здравствуй, двойка. А поскольку нынешние родители гораздо менее лояльны и покладисты по отношению к школьным требованиям, баталии несколько лет кипели нешуточные.

— Если школа включила лыжные занятия в учебный план — значит, обязана ими обеспечить, а не нас этим напрягать, — возмущались родители. — Может, мы еще волейбольную сетку и мячи обязаны купить, или шведскую стенку в спортзал?

Лыжи — такой же спортивный инвентарь.

В 2016 году министерство образования РФ разрешило этот спор своим приказом № 336. В этом документе комплект для занятий физкультурой на лыжах включили в перечень средств обучения и воспитания. Это означало, что отныне школа должна обеспечивать всех учеников лыжами, палками и ботинками бесплатно. И лучше не сопротивляться, а то будет как в Янаульском районе прошлой зимой: там в гимназии не хватило лыж, и родители учащихся немедленно отправились с жалобой в прокуратуру.

Большинство школ решило этот вопрос гораздо проще: нет лыжной подготовки — нет и проблем с финансированием, прокуратурой, складом для лыж, сдвоенными уроками и вечно чем-нибудь недовольными родителями. Ведь согласно письму министерства образования РФ № 1355/1, «при отсутствии необходимых условий лыжная подготовка может быть заменена иными видами двигательной активности»: спортивными играми, пробежками, силовыми упражнениями и так далее. Так что родители лыжную подготовку победили — нанесли ей сокрушительное поражение.

— Небось смартфоны и планшеты своим чадам все купили, а на лыжи пожадничали, — ворчит сосед-пенсионер. — Дело-то не в деньгах, а в том, что раньше лыжи и так у многих ребят были — их покупали, чтобы кататься, а не только для уроков физкультуры. Поэтому и проблемы такой не было. Они у вас скоро и ходить-то разучатся, не то что на лыжах бегать.

И он тоже прав. В конце концов, сегодня практически все взрослые люди, как бы далеки они ни были от спорта, умеют хотя бы ходить на лыжах, и это заслуга школьной физкультуры. Следующие поколения, похоже, будут избавлены от этого навыка.