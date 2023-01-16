Все мы немножко лошади

На поляне, что близ села Азикеево, в новогодние праздники местная администрация устраивает конноспортивные скачки под названием «Крылатый конь».

Еду туда вместе с белорецкими казаками из казачьего общества имени генерал-лейтенанта Бакланова. Среди них — самый, наверное, известный лошадник Белоречья Олег Проскура. Он будет комментировать ход спортивного праздника.

Арбузик

Олег Проскура рассказывает о башкирской лошади, вернее, о той селекционной работе, которая проводилась исстари для улучшения породы.

— Лошадь должна быть крупной, выносливой и резвой, — говорит он. — Поэтому к башкирской породе примешивали высококровных лошадей — английских и арабских.

Это для резвости. А для усиления примешивали владимирских и советских тяжеловозов.

Мы вспоминаем прошлые скачки.

— Помните Арбузика? — спрашивает Олег Проскура.

Еще бы! Этот резвый жеребец выиграл несчетное количество скачек на сабантуях.

— У него бабушка чистая башкирка, а дедушка — русский рысак, — уточняет Олег.

Саврасый

Вот и поляна. Здесь уже собирается народ. Наездники водят под уздцы своих жеребцов и кобыл, укрытых попонами. На скачки приехали сильнейшие наездники из различных районов республики и соседней Челябинской области.

— Вот видите, полукровка стоит, — Олег Проскура показывает на одну из лошадей, которая, низко опустив голову, как бы грустит среди всеобщей праздничной суеты.

Неподалеку саврасый жеребец резко кивает головой, выпуская из ноздрей горячий пар.

— А у этого слишком много энергии, — комментирует Олег Проскура. — Слишком горячий!

Саврасый, словно услышав эти слова, стал тут же пританцовывать, к удовольствию всех присутствующих.

Наездники

Перед скачками знакомлюсь с некоторыми наездниками. Аксан Юлушев живет в деревне Кузгун-Ахмерово. Ему 60 лет. Лошадей любит до безумия. Рассказывает о своем жеребце, которого кличет Громом.

— Он еще молодой у меня. Каждый день готовил его к скачкам.

Гром слегка косится на меня, а потом с удовольствием позирует во время фотосъемки.

Нияз Карабандин приехал из Абзелиловского района. Его жеребец Турукай очень резвый.

— С лошадьми я отдыхаю, — рассказывает он, похлопывая своего Турукая по шее. — Если с лошадью найдешь общий язык, то она станет твоим самым лучшим другом.

Зрители

Знакомлюсь со зрителями, которых традиционно много на этом празднике. У Замира пятеро детей. На праздник он приехал со всей своей семьей. У него тринадцать лошадей, но сам он в скачках участие не принимает. Зато надеется, что дети, когда подрастут, будут на этих состязаниях в числе победителей.

— Я уже старших сажаю на лошадь, — говорит он.

Глава

Спрашиваю главу администрации Азикеевского сельсовета Нажию Валееву:

— Почему люди любят лошадей?

— Это в крови. Особенно у башкир. Это передается из поколения в поколение. Мне порой кажется, что я в прошлой жизни была лошадью! Или наездницей.

Она смеется, проходящие мимо зрители и участники праздника, глядя на нее, тоже начинают улыбаться.

— У нас сегодня небольшой юбилей, — продолжает глава Азикеевской администрации. — Мы эти соревнования проводим уже пятый год подряд. И это уже не просто республиканские скачки, а межрегиональные, потому что в этом году приехали гости из Челябинской области. Призовой фонд не сказать чтобы шикарный, но… Люди приезжают сюда не ради денег. Они хотят просто пообщаться, найти новых друзей, увлеченных одним делом. Кстати, эти соревнования —часть завершающего этапа конкурса «Трезвое село», в котором активно принимает участие Азикеево.

— Лошади пьяных не любят?

— На дух не переносят!

Комментаторы

Начинается парад участников. Все они объезжают трассу, впереди на санях Дед Мороз со Снегурочкой. Вернее, Кыш Бабай со своей Кархылыу.

Саврасый жеребец, о котором мы упоминали выше, опять принялся танцевать. Он явно сюда приехал не для того, чтобы соревноваться: ему бы в цирке выступать.

Впрочем, кто-то сбоку рассказывает, что этот жеребец является победителем многих республиканских соревнований по скачкам.

— От кого в первую очередь зависит победа в скачках? От наездника или лошади? — спрашиваю я у Олега Проскуры.

— Тут пятьдесят на пятьдесят, — отвечает он. — Если на лошадь посадить неопытного человека, то он погорит на эмоциях. Профессионалы же используют различную тактику во время скачек. Они тонко чувствуют лошадь. И она отвечает им тем же.

Первый заезд. Лошади запряжены в сани. Здесь многое значит опытность седока, чтобы его вместе с санями не занесло в близлежащий сугроб.

— Уважаемые зрители, отойдите от трассы! — громко говорит в микрофон Нажия Валеева.

Она сегодня комментирует скачки. Кстати, делает это с присущими ей оптимизмом и юмором.

Амазонка

Начинаются основные заезды. Встречаю Анастасию Каньшину. Она тоже наездница. В прошлом году на белорецких скачках, выступая на лошади по кличке Викинг, получила приз зрительских симпатий. Это неудивительно: молодая, красивая и яркая, Настя на лошади смотрится, как амазонка перед боем.

— Почему вы не участвуете в скачках сегодня? — спрашиваю я Анастасию.

— Потому что я уже не одна, — произносит она с улыбкой, показывая на свою слегка округлую талию. Значит, на свет появится новый наездник или наездница.

Победители

Все заезды были очень зрелищными! В одном из них кто-то сошел с дистанции, загнав лошадь в сугроб.

— Не совсем верную тактику выбрал наездник, — прокомментировал этот факт Олег Проскура. — Лошадь сгорела на первых кругах.

После каждого заезда наездники выглядели так, словно сами пробежали несколько кругов по поляне. Мне объяснили, что во время скачек у человека и лошади даже сердце начинает биться в одном ритме. Может, это и помогло победить в своих заездах Винарису Валееву, Эдуарду Забирову, Денису Хабирову (Белорецкий район), Ильнару Тагирову (Абзелиловский район) и Сергею Ахметову из Челябинской области.

Белорецкий район.

И наездник устаёт не меньше

Теперь приведем результаты скачек.

В первом заезде участвовало пять наездников. Как уже говорилось, лошади были запряжены в сани. Дистанция — три круга по поляне. Победителем стал Эдуард Забиров (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район). На втором месте оказался Сибагат Мулюков (село Азикеево, Белорецкий район), на третьем — его односельчанин Разиф Магафуров.

Теперь поговорим о результатах основных заездов. В скобках даются населенные пункты, откуда прибыли наездники, а также клички жеребцов и кобыл, на которых они выступали.

В заезде на 1500 метров (лошади до полутора лет всех пород) первым был Ильнар Тагиров (Абзелиловский район, Алтынай). Вторым к финишу пришел Винарис Валеев (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район, Беспредел). Денис Хабиров занял третье место (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район, Янтарь).

На дистанции 3600 метров (лошади трех лет) победил Сергей Ахметов (Челябинская область, Золотой). Второе место занял Динар Фазлетдинов (Учалинский район, Мэйбл). На третьем месте — Аксан Юлушев (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район, Гром).

На дистанции 4800 метров (лошади башкирской породы всех возрастов) лучшим стал Денис Хабиров (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район, Ялкын). Вторым был Владислав Юлыбаев (Кармаскалинский район, Газим). Третьим к финишу пришел Ильнар Тагиров (Абзелиловский район, Сапсан).

На дистанции 6000 метров (лошади улучшенной башкирской породы) победил Ильнур Хисматов (Учалинский район, Майдан). Второе место у Разифа Ахмерова (Баймакский район, Шейх). Третье место занял Эдуард Забиров ( деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район, Буян).

На самой престижной дистанции 8400 метров (Байга) лучшим стал Винарис Валеев (деревня Кузгун-Ахмерово, Белорецкий район).

Он стал героем этого конноспортивного праздника! Впрочем, как и его жеребец по кличке Красавчик.

— Винарис, ты тоже красавчик! Так держать! — звучали поздравления со стороны многочисленных зрителей.

Вторым на этой дистанции к финишу пришел Динар Фазлетдинов (Учалинский район, Сармат). На третьем месте — Разиф Магафуров (село Азикеево, Белорецкий район, Шонкар).

После скачек состоялся небольшой концерт. Всех гостей угощали чаем.

Следующие скачки планируется провести с наступлением весны в белорецком микрорайоне Выселки — они уже проводились там в прошлые годы.