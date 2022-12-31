Чемпионское построение

Внушительнее всего на общем фоне смотрится Уфа. Что, впрочем, не удивительно. К 450-летию столицы республики началось возведение нескольких крупных объектов, так что мегаполис встретит свой юбилей, как говорится, в хорошей форме. А в этом году уже вступил в строй Центр гимнастики имени Светланы Хоркиной. У этого Дворца трогательная судьба, ведь началось все с просьбы юной уфимки президенту страны Владимиру Путину. И завершилось великолепным, можно сказать, профессиональным комплексом, где несколько месяцев назад начали заниматься дети.

Такие дворцы специалисты называют специализированными спортивными объектами. Кроме Центра гимнастики, в Уфе появятся еще два таких сооружения — Центр борьбы и комплекс сооружений для гребного слалома. Здесь уже вовсю ведется строительство, вот-вот станет воплощаться в бетон и металл Центр фехтования. Гребцы получат свою профессиональную трассу уже в этом году, борцы и мастера клинка — в следующем.

Что касается муниципалитетов республики, то здесь тоже немало топовых начинаний. В уходящем году принято решение о строительстве крупного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, спортивным залом и крытым катком в селе Месягутово, плавательных бассейнов в Кармаскалах и ЗАТО Межгорье, крытого катка в Баймаке. Их давно ждут в городах и селах. А раз решение принято, можно не сомневаться, что в ближайшие два-три года люди получат суперсовременные спортивные объекты. Где можно будет не только здоровье поправить, но и рекорд-другой республики — а то и страны — установить.

Этой же цели будут способствовать и особые спортплощадки, которые называют умными. Потому что с помощью специальных онлайн-программ здесь каждый может подобрать себе упражнения по вкусу и исходя из особенностей организма. В 2022-м году такие интернет-физкультурные площадки были запущены в Уфе и Стерлитамаке, их строительство продолжится и дальше. Как и специализированных комплексов ГТО, которые появятся в каждом муниципалитете Башкирии.

— Вообще, что касается объектов, которые мы возводим для массового спорта, то в 2022 году запомнилась новая программа минспорта России «Бизнес-спринт». Республика приняла в ней активное участие, смогли защитить четыре проекта: три в Уфе и один в Нефтекамске. Удалось привлечь более 700 млн федеральных рублей. Еще треть от этой суммы примерно поровну добавят республиканский бюджет и инвесторы. Предприниматели видят, что вложения в эту отрасль в республике становятся все выгоднее, — рассказывает заместитель министра спорта РБ Сергей Апонин.

А всего на строительство и реконструкцию спортобъектов в ближайшие годы в Башкирии направят около 7 млрд рублей, за счет чего появится или будет реконструировано 14 арен. Решение по ним в 2022 году как раз и было принято.