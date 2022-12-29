Мишкопад и самый-самый…

Последняя домашняя игра года для поклонников «Салавата Юлаева» традиционно превращается в светлый праздник — Мишкопад. Эта благотворительная акция существует в Уфе, да и во всем хоккее, давно, но от этого не становится менее волнительной.

А уж когда к ней добавляется добытая в упорной борьбе победа — совсем здорово. Вообще, за последний месяц у юлаевцев было немало игр, которые можно поместить под традиционную спортивную рубрику «Самый…». Хотя далеко не все из них были радостными для болельщика.

Но — по порядку.

Самый праздничный клуб — «Автомобилист»

Еще на раскатку перед Мишкопадом юлаевцы вышли в форме, сделанной по мотивам рисунка Гульназ Алтынбаевой, которая борется с раком крови. А на тренерский мостик перед игрой с «Автомобилистом» поднялись дети — участники Мишкопада прошлых лет.

По традиции после окончания матча на лед полетели плюшевые мишки. Они всю игру продавались в фойе «Уфа-Арены», в ходе акции было собрано более 2,6 млн рублей, которые будут переданы на благотворительные цели.

Кстати, три года назад клуб за счет этой акции сумел помочь девочке Николь. Она боролась со смертельно опасной болезнью — ретинобластомой. В этом году во время акции Николь вышла на лед «Уфа-Арены» и сделала символическое вбрасывание.

По эмоциям под стать празднику была и сама игра с «Автомобилистом». Дважды юлаевцы выходили вперед в счете, дважды соперник их догонял. Но настроение гостям уже в овертайме испортил отличным броском Шмелев. Надо отметить, что у «СЮ» по ходу матча получили повреждения Панин, Коледов и Пустозеров.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Шайбы «СЮ» — Башкиров, Санников, Шмелев.

Занимательно, что итог этой встречи стал полной копией матчу, который соперники провели в Уфе фактически месяц назад. Тогда тоже победили хозяева, и сделали это в овертайме. Благодаря голу все того же Шмелева. Причем и тот день оказался праздничным — «Салават Юлаев» отметил свой 61-й день рождения, а под своды «Уфа-Арены» тогда был поднят свитер основателя юлаевской спортшколы Марата Мустафиевича Азаматова.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). Шайбы: Аймурзин, Мухамадуллин, Шмелев.

Самый неудобный соперник

Им за последний месяц, безу­словно, оказался магнитогорский «Металлург». Да, оба матча были боевыми. Но чуть-чуть мастеровитее оказались магнитогорцы. Радует другое — любой болельщик, наблюдавший за этими встречами на арене или у экрана телевизора, ничуть не пожалел о потерянном времени.

«Металлург» — «Салават Юлаев» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). Шайба: Шмелев.

«Салават Юлаев» — «Металлург» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2). Шайба: Кузьмин.

Самые результативные матчи

На счету уфимцев оказались две встречи, когда они забрасывали сопернику сразу по шесть шайб. В игре с «Трактором» юлаевцы половину «нормы» выполнили в третьем периоде, когда челябинцы, можно сказать, прекратили сопротивление. А вот с «Сибирью» многое было решено в середине матча. Впрочем, и отставая на три гола, соперник боролся до последнего. Поединок в Новосибирске запомнился и другим — на игру в составе «СЮ» из-за травм и болезней смогли выйти на лед лишь 11 нападающих, в том числе только два «штатных» центрфорварда — Кадейкин и Хмелевский.

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 6:4 (2:1, 1:1, 3:2). Шайбы: Коледов, Шмелев, Аймурзин, Антипин, Санников, Башкиров.

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). Шайбы: Скориков — 2, Науменков — 2, Шмелев, Кулемин.

В принципе, так же нескучно по части заброшенных шайб было и на домашней встрече юлаевцев с «Адмиралом». Здесь запомнилось, как перед вторым перерывом на лед полетели бейсболки — это Кадейкин сотворил хет-трик. Подобное достижение стало первым в карьере форварда «СЮ».

«Салават Юлаев» — «Адмирал» — 5:3 (2:0, 3:1, 0:2). Шайбы: Хмелевский, Кадейкин — 3, Алалыкин.

Самая зрелищная серия

При высокой конкуренции в этой номинации в последнем месяце года все-таки первое место можно отдать двум поединкам с омским «Авангардом». В которых юлаевцы, кстати, набрали три очка, а омичи — только два. Перевес мог быть и больше, но юлаевцев в который раз подвело исполнение буллитов. Примечательно, что в домашнем матче этого противостояния в составе «СЮ» после долгого отсутствия из-за травмы вновь вышел на лед Дроздов.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:3 (1:2, 0:0, 0:1). Шайбы: Пустозеров, Панин, Хмелевский.

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1). Шайба: Хмелевский.

Самые разочаровывающие результаты

К сожалению для юлаевских болельщиков, не обошлось без матчей, в которых «Салават Юлаев» проиграл в первую очередь сам себе. Это произошло на выезде в игре с «Барысом» и дома с «Амуром». Сначала уфимцам не хватило трех минут дотерпеть до «сухой» победы, а потом команду подвели, как выразился главный тренер «СЮ» Виктор Козлов, «детские» ошибки. С другой стороны, такие поражения оказывались для уфимцев хорошим раздражителем. После Астаны они взяли верх подряд в двух матчах на выезде, а после поражения от хабаровчан тоже одержали две победы.

«Барыс» — «Салават Юлаев» — 2:1 (0:1, 0:0, 2:0). Шайба: Кадейкин.

«Салават Юлаев» — «Амур» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1). Шайба: Дроздов.

Из других новостей стоит отметить, что за это время хоккейные клубы «Салават Юлаев» и «Амур» произвели обмен игроками. Состав уфимцев пополнил 30-летний защитник Сергей Терещенко, а в дальневосточную команду отправился 31-летний нападающий Станислав Бочаров.

Более ударная новость — Александр Кадейкин стал лучшим бомбардиром Кубка Первого канала. Он набрал в двух матчах турнира четыре балла по системе «гол+пас» (3+1). Более того, в игре против белорусской команды Кадейкин вышел на лед с капитанской повязкой.