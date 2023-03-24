Огненная беда пройдёт стороной

Весна постепенно приближает садовый сезон.

Не за горами и майские праздники с их непременными атрибутами — первой банькой и шашлыками. Увы, именно в это время резко взлетает градус пожароопасности. Ведь весенняя эйфория усыпляет бдительность, подводит даже самых бывалых. Статистика неумолима — в мае количество пожаров в садах и на природе стремительно возрастает.

Не ждать особого режима

Лишь до 25 процентов лесных пожаров носят природный характер, то есть, к примеру, начинаются с удара молнии в дерево. В большинстве же огненных ЧП виноват человек. Непотушенные костры и окурки прямо указывают на их причину. В этом случае низовой пожар начинается быстро — достаточно подуть ветру. А брошенный мусор, особенно стеклянные бутылки, срабатывают как мина замедленного действия. Солнечные лучи преломляются, высекая огонь, он перебрасывается на бумажную упаковку, сухостой. Немало случаев, когда сельхозпал (сжигание прошлогодней травы) переходит в ландшафтный пожар, который стремительно движется по сухому бурьяну, неся угрозу и людям, и лесу.

Как правило, перед наступлением майских праздников в республике объявляют особый противопожарный режим — он вводится в населенных пунктах и лесах с начала весны до конца осени. Возможно объявление особого режима на отдельных территориях, но это уже зависит от класса пожароопасности. Об этом жителей муниципалитетов предупреждают всеми способами: в СМИ, посредством смс-сообщений, во время подворовых обходов.

Инспекторы госпожнадзора проводят рейды, проверяя выполнение гражданами требований безопасности. Контролируют ее соблюдение и опергруппы, состоящие из сотрудников муниципалитетов, отдела пожарной профилактики госкомитета по ЧС, добровольцев, которые заранее прошли обучение.

— Считаю, что нашему населению пока еще далеко до понимания необходимости обеспечения пожарной безопасности, — считает министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов. — В прошлом году произошло 66 возгораний в лесах, с помощью космического мониторинга зафиксировано 750 термоточек. Вторая цифра говорит о непотушенных кострах и других следах жизнедеятельности человека на природе. На каждую термоточку оперативно выезжали представители всех служб, не допустив распространения огня. Иначе итоги прошлого сезона были бы гораздо печальнее. Конечно же, многое зависит от погоды, количества снега зимой и дождей весной. Уже есть предварительный прогноз на март, апрель и май — Башкирия пока в зеленой, благополучной, зоне. Но, тем не менее, мы не успокаиваемся и всегда готовы к наихудшему сценарию.

Сил хватит

Первого марта глава республики Радий Хабиров утвердил сводный план тушения лесных пожаров. Это основной документ, который предполагает маневрирование, переброску сил и средств по территории республики в разрезе каждого района.

В постоянной готовности на случай ЧС находятся 12 тысяч человек и 3,5 тысячи единиц техники и оборудования.

— В основе документа — планы тушения пожаров на территории более 30 лесничеств, с координацией всех служб и наиболее эффективным использованием сил и средств, — заметил Марат Шарафутдинов. — Подготовлено 174 единицы специализированной техники Центра предупреждения и тушения лесных пожаров. С прошлого года мы укрепляем материально-техническую базу. Дополнительно приобрели шесть единиц тяжелой техники — это бульдозеры, трал-тяжеловоз и лесопатрульные комплексы. Проводим конкурсный отбор по закупке спецмеханизмов на общую сумму около 85 миллионов рублей. С учетом закупок нынешнего года достигнем обеспеченности техникой на 94 процента. До конца 2024 года по федеральной программе «Сохранение лесов» поставлена задача стопроцентно закрыть потребность в ней.

На территории Абзелиловского, Белебеевского, Белокатайского, Инзерского, Караидельского лесничеств проведем зональные учения по тушению лесных пожаров с привлечением пожарных расчетов сельских поселений и подразделений ГУ МЧС по Башкирии.

Если в целом говорить о финансировании, то с учетом уроков 2021 года, который, кстати, был самым критичным и тяжелым по лесным пожарам, выделение средств на противопожарные мероприятия увеличено в три раза — на этот год заложено 90 миллионов рублей. Уже идут мероприятия по отбору поставщика для оказания услуг по авиапатрулированию. Ведь треть лесных пожаров на территории гослесфонда и в запредельных зонах мы обнаружили с помощью авиации. В этом году планируем провести 800 летных часов. Буквально в конце прошлого года установили 12 видеокамер системы «Лесоохранитель».

Пришла и первая партия техники — это пять грузопассажирских фургонов марки «УАЗ» для малых патрульных комплексов лесопожарных станций. Министерство провело аукционы и заключило контракты на поставку еще семи единиц техники: пожарных цистерн, грузовых автомобилей на полноприводном шасси, мотовездеходов (квадроциклов), — подчеркнул глава ведомства.

По словам руководителя министерства, все это должно обеспечить главное — оперативное реагирование на случай ЧП.

Камера подаст сигнал

— В национальных заповедниках сегодня функционируют два видеокомплекса, — сообщил руководитель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. — Планируем приобрести еще три, чтобы территорию республики мониторила система из 17 видеокамер. Замечу, что установленные в прошлом году в тестовом режиме первые три камеры показали свою эффективность — выявили 13 лесных пожаров. Ведь исход ЧП в первую очередь зависит от того, как быстро мы обнаружим огонь в лесу и насколько оперативно сработают все службы.

По мнению руководителя чрезвычайного ведомства, лето прошлого года было таким же жарким, как и в 2021-м. Но тем не менее удалось достигнуть 49-кратного сокращения общей площади лесных пожаров, что говорит о плюсах совместной работы с населением. Например, точные координаты возгорания жители могут сообщить по мобильному приложению 112.

После крупных лесных пожаров в Хайбуллинском районе в 2021 году по поручению главы Башкирии в регионе разработана специальная программа. В зоне риска 186 населенных пунктов. В каждом должны быть наготове автоцистерна, трактор, мотопомпы, пожарные рукава, ранцевые огнетушители. В этом году самые пожароопасные районы получат четыре автоцистерны и 21 единицу прицепной техники.

— По опыту борьбы с огнем в труднодоступных зонах знаю, что там выручают ранцевые огнетушители — их в республике более 6,5 тысячи, — подчеркнул Фарит Гумеров. — Поэтому жителей сел и деревень, входящих в сложные районы, призываю иметь дома такие огнетушители. И абсолютно всем гражданам республики напоминаю об установке в доме противопожарного извещателя. Он предупредит об опасности и сохранит жизнь. Это проверено на практике не раз.

Начальник ГУ МЧС по республике Марат Латыпов отметил, что к пожароопасному сезону готовят соседствующие с лесами 184 населенных пункта, 41 детский летний оздоровительный лагерь, 44 садовых товарищества.

— Вокруг них проводится опашка: трактор прокладывает минерализованную полосу шириной 10 метров, чтобы огонь из леса не зашел в село, и наоборот, — сказал Марат Латыпов. — В прошлом году в муниципалитетах проложили более 900 километров таких преград. Осенью пожароопасность в лесфонде вновь возрастает. Поэтому профилактическая работа должна проводиться дважды в год. Также в списке обязательных мер — снос ветхих строений, зачистка территории от кустарников, скашивание бурьяна.

В Уфе на базе специальной пожарной части создана аэромобильная группа из ста сотрудников. Закуплено два автобуса для их срочной доставки на место ЧС в любой точке республики. Думаю, с помощью добровольцев и жителей можно справиться с любым природным пожаром. Для этой цели, кстати, приобретен и пожарно-спасательный вертолет. В прошлом году он хорошо показал себя в тушении ландшафтных пожаров.

Шашлык в законе

Первого марта вступили в силу новые правила противопожарного режима. В первую очередь они коснулись садоводов. Раньше мусор разрешалось сжигать на расстоянии 50 метров от строений. Поэтому владельцам четырех-шести соток запрещалось на участке сжигать сорняки, ветки, мусор. Теперь это допускается, но в 15 метрах от построек. Если же для сжигания используется емкость, например, железная бочка, хватит и 7,5 метра.

Другой запрет касался установки мангала. Теперь он снят: в пяти метрах от дома можно его разжечь. Но использовать для этого следует только угли — открытый костер разводить запрещено. Нельзя оставлять мангал без присмотра, рядом с ним не должны находиться безнадзорно дети. Эти правила помогут избежать беды.